Canone Concordato/ Il decreto semplificazioni estende la validità nel tempo

Il decreto semplificazioni prevede dunque una modifica in relazione alla validità delle attestazioni degli affitti. Quindi il contratto a canone concordato viene esteso a tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio. La misura costituisce un importante beneficio per il proprietario che ha la possibilità di dimezzare le tasse da pagare. Vediamo dunque in che modo influiscono positivamente le norme previste dal decreto semplificazioni.

Canone Concordato: i benefici previsti per i proprietari di immobili

E dunque poniamo il caso di un proprietario che abbia tre canoni di locazione, quando gli viene concessa l’attestazione per un contratto a canone concordato, questa può essere estesa immediatamente anche gli altri due.

Naturalmente si tratta di un beneficio molto utile considerato che la cedolare secca ordinaria corrisponde al 22% degli introiti incassati in un anno. In questo modo dunque si potrebbe ridurre del 11 o 12 % le imposte da pagare.

Se il canone concordato viene stipulato insieme ai sindacati dei conduttori o associazioni della proprietà edilizia, il proprietario potrà godere dei benefici. Nel caso invece il contratto non sia stato assistito, sarà obbligatorio ottenere una certificazione da una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali.

Canone Concordato: un beneficio esteso nel tempo

Dunque il proprietario può stipulare insieme all’inquilino un accordo di canone concordato ma, successivamente dovrà provvedere ad ottenere l’obbligo di attestazione. L’efficacia di questo attestato si estenderà per tutta la durata del contratto e dovrà essere rinnovato una volta raggiunta la scadenza. Ed è qui che entra in gioco il decreto semplificazioni: l’attestazione dunque sarà valida ad ogni rinnovo del contratto, Salvo non ci siano state delle modificazioni all’interno dell’immobile.

In questo modo il proprietario eviterà di spendere gli oneri relativi alla attestazione una seconda volta e potrà beneficiare dunque, almeno in ipotesi, senza interruzione del canone concordato con cedolare secca al 10%.











