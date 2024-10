Brutte notizie sul canone RAI 2025 sulla quale non viene confermato il taglio che era stato promesso ancor prima che uscisse la nuova Manovra 2025. Si stimava una riduzione sul costo totale di 70€ anziché i 90€ originari, ma questo purtroppo non è stato possibile da attuare.

Resta la speranza di tagliare l’importo durante l’iter parlamentare del testo della manovra, così da poter soddisfare le esigenze e le richieste della Lega Nord, che avrebbe voluto portare il costo del canone RAI a 70 euro.

Canone RAI 2025 resta invariato a 90 euro

Nessuna speranza – almeno per il momento – di vedere il canone RAI 2025 ad un prezzo più basso. Secondo il Codacons questo mancato intervento peserà sulle tasche dei cittadini italiani per un esborso variabile e complessivo tra i 420 e i 430 milioni del 2025.

Questo “dietrofront” se così si può chiamare, quasi sicuramente causerà un rischio di un rincaro in bolletta, costringendo gli italiani a trovare nuove forme di risparmio così da preservare il loro budget e conseguenzialmente il potere d’acquisto.

Tutti i cittadini italiani sono tenuti al pagamento del canone RAI 2025, salvo alcuni casi eccezionali in cui è prevista l’esenzione. Dall’anno 2016 in Italia è prevista la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo per coloro che pagano l’utenza elettrica presso l’abitazione in cui vivono.

In caso contrario va fatta un’autodichiarazione in cui si comunica che non si possiede alcun apparecchio informatico che permetta la visione dei canali in chiaro.

Secondo il Codacons prima che venisse scontato il canone televisivo a 70 euro anziché 90 euro, la RAI totalizzata introiti per un totale di 1,9 miliardi di euro all’anno. Questo implica che senza un taglio sul costo, le famiglie italiane subiranno un bell’aumento in bolletta.

Inoltre da quando il Governo Renzi ha introdotto l’obbligo di pagare il canone RAI 2025 in bolletta elettrica, anche il tasso di evasione fiscale è praticamente sceso quasi allo 0%. Prima di questa misura era impossibile effettuare gli opportuni controlli del caso.