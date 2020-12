CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA/ Su Rete 4 il film con Gene Kelly

Questa mattina, giovedì 24 dicembre 2020, alle 9.05 su Rete 4 va in onda “Cantando sotto la pioggia”. Si tratta di una pellicola cult realizzata nel 1952 negli Stati Uniti d’America con la produzione della Metro-Goldwyn-Mayer la quale si è occupata anche della distribuzione. La regia del film è firmata da Stanley Donen e Gene Kelly con soggetto di Adolf Green e Betty Comden i quali si sono occupati anche della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Adrienne Fazan, il ruolo di direttore della fotografia stato affidato a Harold Rosson mentre nel cast sono presenti oltre a Gene Kelly anche Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell e Cyd Charisse.

Cantando sotto la pioggia, la trama del film

Los Angeles, 1927. Don Lockwood, star del muto con un passato di ballerino, non sopporta la propria partner sullo schermo, la bionda e vanitosa Lina Lamont. L’attrice crede che Don sia segretamente innamorato di lei, nonostante lui cerchi in tutti i modi di farle capire che tra loro non c’è mai stato niente. Purtroppo anche i loro fan credono che i due attori siano fidanzati da tempo,. Al cinema arriva il sonoro e “Il cavaliere spadaccino”, l’ultimo lavoro della coppia, viene trasformato un film parlato. Purtroppo Lina ha una voce squillante e fastidiosa, cosa di cui nessuno si era mai accorto prima. Le prime prove sono un disastro, anche perché Lina non riesce a parlare nel microfono. Allora il musicista Cosmo Brown propone di trasformare il film in un musical con il titolo “Il cavaliere della danza”, nel quale Lina viene doppiata dalla giovane Kathy Selden, di cui Don si è innamorato. Lina è molto gelosa della ragazza e cerca di sabotare la storia d’amore, inoltre impone ai produttori di non rivelare il doppiaggio. Il film ottiene un enorme successo e alla fine anche Kathy potrà rivelare il suo talento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA