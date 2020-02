Cantanti esclusi Sanremo 2020/ Da Irama ad Arisa, quanti nomi illustri!

Cantanti esclusi da Sanremo 2020: chi sono? Se i nomi dei protagonisti che animeranno il Festival numero 70 della storia della canzone italiana sono perlopiù altisonanti, di certo non sono da meno quelli di coloro che non sono stati selezionati per salire sul palco del teatro “Ariston”. Tra questi, secondo il quotidiano “Il Messaggero”, ci sarebbero Samuele Bersani, Arisa, Rocco Hunt e Giusy Ferreri, il duo indie Di Martino e Colapesce, Silvia Salemi con Mario Venuti, Mietta e Ivana Spagna, mentre il settimanale “Chi” svela che sarebbero stati “tagliati” anche The Kolors, Irama, Shade, Bianca Atzei, Fred De Palma, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Lorenzo Licitra, Giovanni Caccamo, il trio formato da Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rosanna Casale, i Dear Jack in coppia con Amii Stewart e Silvia Mezzanotte in duetto con Dionne Warwick. Qualcun altro, invece, ha svelato da solo la sua mancata partecipazione: è il caso di Marcella Bella, la quale su Facebook ha scritto che “subire un’ingiustizia fa sempre male, soprattutto quando arriva da chi non te l’aspetti. Spero che l’anno vecchio abbia portato via per sempre alcune persone che credevo amiche leali e sincere e che invece mi hanno pugnalato alle spalle… I prossimi giorni e mesi non saranno facili, ma cercherò di combattere da guerriera, come ho sempre fatto”.

CANTANTI ESCLUSI SANREMO 2020: OUT ANCHE LISA E PAOLO VALLESI

Fra i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2020 figurano anche i vincitori della prima e della seconda edizione di “Ora o mai più”, ovvero Lisa e Paolo Vallesi. La prima, in particolare, si è decisamente arrabbiata per la convocazione che non è arrivata, affidando il suo sfogo ai social: “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o Mai Più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e Mai Più… Francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato. I fan chiedono e io rispondo… Motivazione della mia esclusione a Sanremo? Secondo Amadeus, pur avendo presentato un brano interessante, non farò parte di questo Festival! Per il prossimo Sanremo ho deciso di imparare a twerkare e ad usare l’autotune… evvai!”. Impossibile non cogliere il riferimento a Elettra Lamborghini nelle sue parole, definita da molti la regina italiana del twerk. Escluso anche Vallesi, dicevamo, che ha dichiarato, con maggior pacatezza rispetto alla sua “collega”: “Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival, ma non ho rancori verso chi ha dovuto effettuare delle scelte”.

