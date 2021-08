Canzone segreta, replica seconda puntata/ I momenti più belli: l’emozione di Mika

Canzone segreta torna stasera in replica con la seconda puntata: gli ospiti

Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi, torna in onda oggi, venerdì 13 agosto, in prima serata su Raiuno, con la replica della seconda puntata. Tante le emozioni che i telespettatori potranno rivivere insieme agli ospiti che hanno accettato di accomodarsi sulla famosa poltrona bianca senza sapere cosa aspettarsi dalla serata. La replica della prima puntata di Canzone Segreta ha incollato davanti ai teleschermi 1.218.000 spettatori pari al 9.3% di share. Ascolti che dovrebbero restare stabili con la replica della seconda puntata.

Questa sera, i protagonisti dello show di Serena Rossi sono il cantante Mika, la cantante e attrice Romina Power, l’ex calciatore e oggi allenatore Ciro Ferrara, la cantante Marcella Bella, la ballerina e giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith e l’attore e regista Michele Placido.

I momenti più emozionanti della seconda puntata di Canzone segreta

Mika ha ricevuto dei piccoli video messaggi da parte di Emma Marrone e Anna Valle mentre, per lui, in studio, hanno cantato Elio delle Storie Tese e l’amica Chiara Galiazzo. Romina Power, invece, ha ricevuto la sorpresa di Massimo Lopez e Tullio Solenghi che hanno cantato per lei la canzone “Mi sono innamorato di te”. Per Ciro Ferrara, invece, in studio sono arrivati alcuni ex compagni di squadra del Napoli e la figlia Benedetta con la maglia di Diego Armando Maradona, intimo amico del padre.

Alba Parietti è stata una delle sorprese di Marcella Bella che, però, quest’ultima non ha riconosciuto mentre Carolyn Smith ha ricevuto la sorpresa di Paolo Belli e di alcuni ballerini di Ballando con le stelle. Infine, tra i momenti più emozionanti della serata c’è sicuramente l’incontro tra Michele Placido e la figlia Violante.

