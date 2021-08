Canzone Segreta, replica prima puntata/ I momenti più belli: le lacrime di Tardelli

Canzone segreta torna stasera in replica con la prima puntata: gli ospiti

Da oggi, venerdì 6 agosto, torna in replica in prima serata su Rai 1 “Canzone Segreta”, lo show emozionale condotto da Serena Rossi. Fino a inizio settembre rivivremo le emozioni degli ospiti – volti noti del mondo della tv, dello sport e del giornalismo – che ripercorreranno i momenti più importanti della loro vita sulle note della loro “canzone segreta”. I protagonisti della prima puntata che si siedano sulla celebre poltrona bianca sono gli attori Cesare Bocci e Luca Argentero, l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli, l’attrice Veronica Pivetti, il conduttore Carlo Conti, la comica Virginia Raffaele e la giornalista Franca Leosini.

Cesare Bocci ha ricevuto la sorpresa dell’amico e collega Massimo Ghini che si è esibito sulle note di “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Sul palco anche gli amici dell’Accademia di recitazione: Gabriella, Massimo, Bruno. Due sorprese per Luca Argentero: l’amico Stefano Fresi ha suonato e cantato “Sexy Tango” di Concato, mentre la moglie Cristina Marino ha ballato per lui sulle note di “Ocean Drive”, colonna sonora del loro primo incontro. Per Argenteto anche un video messaggio di Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti in “DOC – Nelle tue mani”.

I momenti più emozionanti di Canzone segreta

Autentica commozione per Marco Tardelli che ha assistito all’esibizione di Roberto Vecchioni con la sua “Sogna ragazzo sogna”. Sul palco c’erano anche l’amico Antonio Cabrini, la figlia Sara e la campagna Myrta Merlino. L’ex calciatore ha rivisto tante immagini della sua lunga carriera: “Purtroppo ho visto anche delle persone che non ci sono più e allora… Sorpresa stupenda. Il mio vecchio allenatore l’ho sentito per Natale ma non lo vedo da tanto tempo. Lui mi ha fatto sognare”. Veronica Pivetti ha ricevuto la sorpresa dell’amico e collega Paolo Conticini – suo storico partner in “Provaci ancora prof!”, che per lei ha cantante “Uno su mille ce la fa”. Tra gli amici presenti l’attore Yari Gugliucci e Matilde D’Errico, autrice di “Amore criminale”. Due sorprese anche per Carlo Conti: per lui si è esibito Ron “4 marzo 1943” e i concorrenti di Tale e quale show si sono esibiti con “Un amico in me”. Virginia Raffaele è stata sorpresa dall’esibizione degli amici Lillo e Greg sulle note di “Ma che musica maestro” insieme a Cristina D’Avena. Infine Riccardo Cocciante ha cantato “Que reste-t-il de nos amours?” di Charles Trenet, canzone segreta della conduttrice Franca Leosini dedicatale da sua figlia.

