Amici 2024, scoppiano liti e malumori in casetta dopo il provvedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare arrivato nella scuola di Amici 2024 per le pulizie scatena il caos dopo la puntata di domenica. Tornati in casetta, si accende la discussione tra gli allievi per chi ha più o meno colpa nell’accumulo di sporcizia nella casa. Il più arrabbiato è Nicolò, allievo di Anna Pettinelli che ha ricevuto la maglia della sfida dalla sua prof ma non si ritiene tra i peggiori nella casetta nelle pulizie. “Se io devo passare per quello che non fa niente non è così! Mi rode il caz*o perché sembra che non faccio niente ma non è così.”

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta puntata 15 dicembre: Alessandra Celentano sbarca nella Casetta

Intanto TrigNo, che per molti è tra coloro che puliscono e aiutano meno nella casetta di Amici 2024, ritiene di non essere comunque il peggiore: “Luca è il peggiore ed è l’unico che non ce l’ha la maglia della sfida!” L’allievo di Anna Pettinelli fa anche il nome di Senza Cri, che a suo dire è molto meno collaborativa rispetto all’inizio.

Amici 2024, Maria De Filippi punge Vybes/ "Abbiamo preso un altro palo o sbaglio?"

Senza Cri contro TrigNo, lite tra i due ad Amici 2024

Senza Cri viene a conoscenza delle parole di TrigNo e si infuria, accusando il compagno di classe di essere sempre inopportuno e senza sensibilità. “Non mi devo sentire in colpa perché ho smesso di pulire per tutti! – ha tuonato l’allieva di Lorella Cuccarini contro TrigNo – Mi incazz* perché devi sempre dire qualcosa che non ha senso, sei fuori luogo, perché non hai fatto un cazz* per un sacco di mesi!” Il cantante la prende però sul ridere e continua a fare battute, cercando di sdrammatizzare. Cosa che fa arrabbiare ancor di più Senza Cri, che lo attacca: “Sbagli ogni cosa che dici con me, smettila, sei un cogli*ne!” Compreso il suo errore, TrigNo cerca allora un confronto con la cantante che arriva poco dopo con tanto di riappacificazione.