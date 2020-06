Capezzone e Vissani contro Migliore/ Video: “Incassi 13mila euro e fai il fenomeno!”

Duro scontro tra Gennaro Migliore, Daniele Capezzone e Gianfranco Vissani a “Stasera Italia”. Nello specifico, gli ultimi due hanno duramente attaccato il deputato di Italia Viva. «Parlano di numeri ma non ci capiscono niente – spiega lo chef in collegamento –. Dove sono questi soldi che arrivano continuamente in Italia? Per prendere 10mila euro passano per l’ufficio delle entrate, che ti dice: “Mi devi dare dei soldi”. Hai capito come funziona o fate i giochetti?». Poi alza i toni e arriva a urlare contro Migliore: «Ma quali 100 miliardi, 400 miliardi… Non vediamo niente noi, non vediamo niente! È inutile, sta dicendo stupidaggini, per piacere! Dite la verità agli italiani, che stanno morendo. È una vergogna quella che state facendo». Quando Migliore prende la parola però preferisce non rispondere: «Non credo di dover replicare ad una urlataccia». Ma Vissani non ci sta e quindi sbotta: «Non sapete fare il governo». E poi si aggiunge pure Daniele Capezzone allo scontro…

CAPEZZONE E VISSANI CONTRO MIGLIORE A STASERA ITALIA

«Vagamente ho capito l’orientamento politico che recentemente è stato assunto da Vissani», prosegue Gennaro Migliore a “Stasera Italia”. Un commento che Gianfranco Vissani non prende bene, infatti riprende a urlare. «Ma non dire stupidaggini, la faccia finita! Tu ti sposti dove c’è corrente, io non faccio politica. Non mi interessa». Allora interviene la conduttrice Veronica Gentili: «Cerchiamo di rimanere tutti quanti calmi nei toni e nei contenuti». Lo chef però è stizzito e riprende ad attaccare Gennaro Migliore di Italia Viva: «Ma che sta dicendo le st..upidaggini. Qui stiamo parlando di realtà su un Paese che sta morendo». Il renziano allora replica: «Sto dalla parte di chi cerca di risolvere i problemi. C’è Capezzone che addirittura ridacchia, perché evidentemente gli fa comodo che le cose vanno male». Ed è a questo punto che Daniele Capezzone, ora giornalista ma con un passato in politica, interviene: «Ma cosa dici, ma Migliore incassi 13mila euro il 27 del mese e fai il fenomeno». La replica di Migliore però fa insorgere anche la conduttrice: «Finiscila tu che hai una storia che è ben conosciuta». E Veronica Gentili prova di nuovo a riportare l’ordine. Clicca qui per il video dello scontro (da 00:39:28).



© RIPRODUZIONE RISERVATA