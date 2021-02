Capitan Newman/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Tony Curtis (oggi, 18 febbraio)

Capitan Newman va in onda dalle ore 16.20 di oggi, 18 febbraio, su Rete 4. La pellicola, girata dal regista David Miller, può contare sulla meravigliosa interpretazione di attori di grosso calibro, come ad esempio Gregory Peck, Tony Curtis e James Gregory. Il regista David Miller si era già cimentato nella direzione di film come ”Merletto di mezzanotte”, ritrovandosi a dirigere attori del calibro di Doris Day, Rex Harrison e John Gavin.

Capitan Newman, la trama

La storia di Capitan Newman comincia a Camp Colfax, con dei presupposti del tutto nuovi e mai analizzati in precedenza. Il film, di genere commedia misto a dramma, offre uno spaccato interessante su quelle che sono le dinamiche relative agli orrori della guerra. Non di rado, infatti, oltre all’eroismo raccontato dalle grandi pellicole belliche come Apocalypse Now o Full Metal Jacket, vi sono stati registi che hanno deciso di spostare l’attenzione sugli effetti della guerra più che sulle gesta dei protagonisti coinvolti. È il caso specifico del Dottor Josiah Newman, ufficiale medico psichiatra che dirige il reparto di psichiatria dove vengono portati i militari dell’aeronautica. Il film ha come scopo principale quello di raccontare le vicende drammatiche si trovano alla base degli orrori della guerra, offrendo così allo spettatore uno spaccato crudo e violento su quelli che sono gli effetti negativi della guerra sui piloti feriti.

La predisposizione di un apposito reparto di psichiatria è una vera e propria rivoluzione: per la prima volta, infatti, viene data voce non solo alla condizione di stanchezza fisica dei soldati, ma si sottolinea anche il forte stress psicologico cui i militari sono quotidianamente sottoposti, andando in questo modo ad evidenziare le varie dinamiche psichiatriche che vengono a configurarsi giorno dopo giorno. Attraverso la costante interazione con i militari feriti tornati dal fronte, il dottor Newman è così in grado di interfacciarsi con casi di schizofrenia, disturbo post traumatico da stress e altre patologie scatenate dagli orrori della seconda guerra mondiale. Tuttavia, i buoni propositi del dottor Newman vengono ostacolati dall’alto: mentre egli è interessato realmente a quelle che sono le dinamiche che vengono a configurarsi costantemente nelle menti dei soldati feriti, i suoi superiori vogliono soltanto che questi si limiti a rilasciare dei certificati di idoneità ai soldati, cosicché questi possano ritornare sul fronte a combattere per dare manforte agli altri militari impegnati nella lotta.

Il dottor Newman, quindi, si trova ad un bivio: da un lato vorrebbe approfondire la questione cercando di dare ai soldati il sollievo che meritano, e dall’altro invece si ritrova a dover certificare l’idoneità di militari ancora fortemente stressati dagli orrori della guerra, e che non possono in alcun modo ritornare sul fronte a causa della loro condizione mentale soggiogata da un forte stress emotivo e psicologico. I superiori in grado, però, vogliono che il dottor Newman operi come se si trovasse in una sorta di catena di montaggio: ogni militare che si presenta, infatti, deve essere trattato a tutti gli effetti come se fosse una pratica da sbrigare, così da poterlo rimandare in tutta fretta nuovamente al fronte, anche se ancora vittima di problemi mentali. Il dottor Newman farà tutto il possibile per potersi sottrarre agli ordini che arrivano dall’alto, arrivando anche a scontrarsi duramente con i suoi superiori per far valere prima di tutto il rispetto della vita umana e della condizione psichiatrica dei militari, ai quali si è inevitabilmente affezionato.



