Capitan Tsubasa, Holly e Benji/ Anticipazioni 24 dicembre: la proposta di Roberto

Una grande sorpresa di Natale per tutti i fan di Holly e Benji, che da ieri 23 dicembre possono seguire le nuove avventure dei due campioni. Il famoso anime di Hiroyoshi Mitsunobu che tra gli anni 90 e i primi 2000 conquistò migliaia di giovani spettatori italiani, torna infatti in onda su Italia1 e con puntate tutte nuove. La serie è infatti tornata con una nuova veste grafica e un nuovo nome: Capitan Tsubasa. Oggi va in onda la seconda puntata dal titolo “Tonda!” o anche “Sto volando!”. La sinossi che mette a disposizione Wikipedia ci svela che Genzo Wakabayashi accetta di sfidare Tsubasa a condizione che prima di segnare dribbli tutti i giocatori della sua squadra. Il giovane talento riesce a superare i giocatori e, con un assist di Roberto Hongo, lì ad osservare, segna un goal ferendo Genzo alla fronte. Ferita a parte, il portiere decide di non fermarsi e non stoppare la sfida.

Capitan Tsubasa, anticipazioni: Roberto Hongo si propone come allenatore

La puntata di Capitan Tsubasa di oggi 24 dicembre continua con Ryo Ishizaki che si complimenta con Tsubasa. Roberto Hongo allora si presenta ai ragazzi, proponendosi come nuovo allenatore della squadra Nankatsu. Non tutti sono convinti, soprattutto Ishizaki è scettico su questa possibilità ma dopo che Roberto mostra loro un goal a rovesciata, Ryo cambia idea. Tsubasa prova subito a imitare il tiro di Roberto, e dopo un pomeriggio di tentativi ci riesce. Ricordiamo che il remake sarà composto da 52 episodi che saranno trasmessi su Italia 1 alle 13:45 su Italia 1 e i successivi arriveranno giornalmente dal lunedì al venerdì allo stesso orario. La trasmissione dovrebbe concludersi definitivamente il 3 marzo 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA