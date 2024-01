Capodanno 2024, 10.6 milioni di italiani in viaggio/ Montagna tra le mete preferite. Roma…

CAPODANNO 2024: PIÙ DI 10 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO

Un Capodanno 2024 in viaggio per tantissimi italiani. Le previsioni di Confcommercio nell’Osservatorio Turismo realizzato in collaborazione con Swg, alla vigilia parlavano di 10,6 milioni di persone in viaggio a Capodanno, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno, con una spesa complessiva totale che supera i 3,6 miliardi. In aumento anche la cifra che le persone hanno speso per il cenone del 31 dicembre: la stima di Coldiretti in questo caso parlava di 98 euro per ogni famiglia, il 2% in più rispetto al 2022.

Spari festa di Capodanno: ferito genero agente scorta Delmastro/ Pozzolo (FdI): pistola mia ma non ho sparato

Tornando a parlare di partenze, la meta preferita di chi ha scelto di partire per questo Capodanno 2024 è la montagna, scelta da quattro italiani su dieci, secondo l’indagine di Confcmommercio/Swg. A seguire troviamo città d’arte e borghi (27%) e poi in terza posizione località di mare (16%). Sei italiani su dieci in partenza hanno scelto di festeggiare in una struttura turistico ricettiva con un soggiorno che per metà degli intervistati è di massimo due notti. In crescita il numero di persone che ha scelto di partire, restando però in Italia per questo Capodanno 2024: rispetto allo scorso anno, la percentuale passa dal 38% al 48% del totale.

CAPODANNO 2024, COME E PERCHÉ SI FESTEGGIA/ Rituali, simboli e legami con San Silvestro

CAPODANNO 2024: ITALIANI IN VIAGGIO ALL’ESTERO

Italia ma non solo: tanti italiani hanno scelto di partire per questo Capodanno 2024 con destinazione estera. L’indagine di Confcommercio parla di un significativo incremento di coloro che hanno scelto di viaggiare fuori dalla penisola: le località favorite sono state Germania, Francia e Regno Unito. Il 20% degli intervistati ha dunque deciso di varcare i confini nazionali in occasione di San Silvestro, l’8% in più rispetto allo scorso anno. Per chi è rimasto in Italia, invece, le mete preferite sono state Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte.

Immagini auguri buon anno e Capodanno 2024/ Foto e gif: calici e festoni

Tra le città d’arte, Roma ha avuto particolare successo, contribuendo al secondo posto del Lazio nella classifica regionale, sottolinea Il Sole 24 Ore. Anche il ministro del Turismo, Santanché, il 30 dicembre aveva commentato così le stime relative al turismo per Capodanno 2024: “Le festività da Natale a Capodanno hanno segnato un bel successo del turismo italiano, merito del lavoro di squadra e del costante impegno dei lavoratori del settore a cui va il mio più sentito ringraziamento. Adesso la sfida è quella di far essere protagonista il turismo 12 mesi l’anno per poter dare stabilità ad un comparto vitale e centrale per la Nazione”.

CAPODANNO 2024: TRAGICO IL BILANCIO DEI FERITI

Non solo momenti di festa a Capodanno 2024. Purtroppo, in Italia è tragico il bilancio di morti e feriti nella notte di San Silvestro. Tra i decessi è annoverato il nome di Concetta Russo, che stava festeggiando in famiglia nella sua casa di Afragola. La donna, di 55 anni, è stata raggiunta da un colpo di pistola vagante ed è morta poco dopo in ospedale. Ora i carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto, cercando di dare una spiegazione alla tragica morte della 55enne che insieme alla famiglia stava festeggiando il Capodanno.

Un vero e proprio bollettino di guerra quello diffuso dal Dipartimento di pubblica sicurezza. I feriti in Italia sono stati 274, di cui 12 da armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. 49 le persone ricoverate. Si tratta di dati in aumento di oltre il 50 per cento rispetto all’anno scorso: nel 2023 i feriti furono 180, con 48 ricoveri. Anche il numero di minori feriti cresce rispetto ad un anno fa: 64, contro i 50 dello scorso anno. Aumentano anche i feriti gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni: sono 27, rispetto agli 11 dell’anno scorso. I feriti lievi salgono da 169 a 242. Si tratta del bilancio peggiore degli ultimi dieci anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA