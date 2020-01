CAPODANNO A NEW YORK, CANALE 5/ Streaming del film con Robert De Niro (1 gennaio)

Capodanno a New York è una “romantic comedy glassata che abusa del fondotinta, della retorica e dei buoni sentimenti”. Marzia Gandolfi su MyMovies non esclude colpi al film, assegnandogli appena una stelletta su cinque e di fatto bocciandolo. Diversamente la pensa ilMorandini che invece al film regala la sufficienza con due stellette e mezzo: “Si tratta di un efficace esempio di docufiction su un evento tradizionale che non ha il suo corrispettivo in alcuna metropoli d’Europa. Tra le storiette che si alternano lungo la narrazione c’è quella di Robert De Niro, malato terminale che recita sdraiato dal letto. Da non perdere gli ironici e molto divertenti titoli di coda”. Il film va visto dall’inizio alla fine per coglierne il senso nonostante la trama frammentaria, staremo a vedere cosa ne penserà il pubblico. Capodanno a New York sarà trasmesso da Canale 5 in seconda serata, clicca qui per seguirlo in diretta streaming su MediasetPlay. (agg. di Matteo Fantozzi)

Capodanno a New York in onda oggi, 1° gennaio, su Canale 5. La produzione è stata curata dalle aziende New Line Cinema e New York Streets Film Projects, con la distribuzione in Italia gestita da Warner Bros, la fotografia di Charles Minsky e le musiche di John Debney. La regia è stata invece affidata a Garry Marshall, che nella sua carriera ha diretto anche Pretty Woman, Paura d’amare, Se scappi, ti sposo e Pretty Princess. Uno dei punti di forza di questo film è senz’altro rappresentato da un cast faraonico. Dal due volte Premio Oscar Robert De Niro (per Il Padrino – Parte II e Toro scatenato) a quello vinto da Halle Berry (grazie a Monster’s Ball – L’ombra della vita), da Michelle Pfeiffer a Jim Belushi, passando per i più giovani Zac Efron, Ashton Kutcher, Lea Michele, Jessica Biel e tanti altri ancora, il parterre è davvero molto ricco. Da segnalare anche gli artisti musicali Jon Bon Jovi e Ludacris.

Capodanno a New York, la trama del film

Come si evince dal titolo, Capodanno a New York è ambientato la vigilia di Capodanno. Un gruppo di persone sta attendendo il nuovo anno insieme ad amici o parenti e ognuno ha diverse ragioni per festeggiare. Per esempio, Claire si occupa della caduta della sfera a Times Square come ogni vigilia e va da suo padre Stan Harris, in punto di morte. L’infermiera di quest’ultimo, Aimee, entra in contatto con il fidanzato in missione militare dall’altra parte, chiamato improvvisamente alle armi. Tess è incinta e vuole che il suo bimbo sia il primo nato del 2012, entrando in competizione con un’altra donna. Jensen, stella della musica, ha intenzione di tornare con la sua fidanzata lasciata un anno prima e ci riesce. La segretaria Ingrid lascia il suo lavoro e si innamora del bel Paul, con il quale realizza tutti i suoi desideri. Il fumettista Randy si innamora della corista Elise, mentre la madre single Kim deve vedersela con la figlia Hailey, che vuole baciare Seth a mezzanotte contro il volere della genitrice.

