Eros Ramazzotti è famoso non solo perché è un cantante apprezzato in Italia come all’estero, ma perché il cantante è stato sposato per 7 lunghi anni insieme a Michelle Hunziker. Lei oggi è una conduttrice di punta di punta delle reti Mediaset, amata per la sua bellezza e per le sue doti artistiche; lui, invece, continua a macinare un consenso dopo l’altro, facendo intuire come sia grande il talento di Eros Ramazzotti. Entrambi hanno preso scelte di vita e di cuore diametralmente opposte, eppure sia Eros che Michelle sono legati più che grazie alla figlia Aurora (che è diventata mamma e influencer).

Eros Ramazzotti ha avuto una storia d’amore con Michelle Hunziker durata sette anni, terminata ad inizio anni 2000, è rimasta ancora viva nei ricordi e nonostante le loro vite abbiano preso direzioni diverse, li tiene ancora uniti. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti oggi sono legati da un rapporto di amicizia sincera e solidale. A lei, l’artista ha dedicato la canzone Più bella cosa, uno dei suoi brani di maggiore successo. Dopo 7 anni insieme, una crisi li ha fatti separare: era il 2002 e nel 2009 hanno divorziato ufficialmente ma tra loro è rimasto vivo un rapporto che va oltre la relazione sentimentale.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: l’amore sbocciato nel 1995

“A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti. Mia madre diceva che ero matta”, ha raccontato tempo fa la stessa Hunziker in un’intervista al settimanale F. Si sono incontrati per la prima volta nel 1995 e poco dopo si sono sposati. Il loro grande amore ha dato alla luce la prima figlia per entrambi, Aurora Ramazzotti, nata nel 1996, oggi seguitissima influencer che ha seguito le orme della mamma entrando a far parte del mondo della tv.

Dopo sette anni insieme sono entrati in un vortice di crisi che ha distrutto la relazione. Potevano lottare per salvare la storia d’amore ma, come ha raccontato Michelle Hunziker al Maurizio Costanzo Show, invece di un aiuto esterno hanno trovato chi li ha separati definitivamente. “È finita perché eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme. Era una cosa superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato”, ha raccontato la conduttrice, in un pezzo dell’intervista riportata da Fanpage.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: il ritorno di fiamma è possibile?

Si sono separati nel 2002, il divorzio è arrivato nel 2009 ma il loro rapporto, anche grazie all’amore per la figlia, non si è mai rovinato. Dopo la fine della loro storia d’amore entrambi hanno trovato la felicità accanto ad altri partner. Michelle Hunziker dal 2011 al gennaio 2022 è stata legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi, sposato nel 2014: dalla loro unione sono nate le figlie Celeste e Sole. Ramazzotti, invece, attualmente è single dopo che per anni è stato fidanzato con Marica Pellegrinelli. In questi ultimi anni non sono però mancati gossip su un loro possibile riavvicinamento: il loro bellissimo rapporto, d’altronde, non ha fatto che alimentare queste voci oltre che le speranze di un ritorno di fiamma. Tuttavia, al momento, non sembra ci sia speranza che questa amicizia possa tornare ad essere amore.