Capri, video rissa davanti Hotel Quisisana/ Violenza choc: volano sedie e pugni

Una rissa violenta è scoppiata a Capri davanti all’hotel “Quisisana”, noto per ospitare nelle sue stanze numerosi vip. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbe partito tutto da uno scontro all’interno di un gruppo di persone, incluse alcune donne. In prossimità delle scale della struttura ricettiva, la situazione è letteralmente degenerata e sono volati pugni e sedie. Così, è stato richiesto il pronto intervento da parte delle forze dell’ordine e i carabinieri giunti sul posto hanno identificato i protagonisti di questo increscioso episodio: si tratta di giovani ragazzi e ragazze residenti nei quartieri più rinomati e altolocati di Napoli.

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI 28 AGOSTO 2021/ Estrazioni, Superstar e quote

Alla luce di quanto accaduto, l’amministrazione comunale ha già reso noto che si costituirà parte civile per danni di immagine. Il video dell’accaduto è stato diramato sui social network e su YouTube e, fra coloro che l’hanno rilanciato, c’è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Nicole Gee, morta militare USA che cullò bimbo Kabul/ Vittima attentato aeroporto

VIDEO, RISSA A CAPRI: “SCENE VERGOGNOSE, MOVIDA BARBARA”

Il filmato della rissa a Capri di fronte all’albergo “Quisisana” ha fatto letteralmente il giro del web e le parole di Borrelli sono state riprese dai colleghi de “Il Messaggero”. Il politico ha parlato di “scene vergognose, che infangano l’immagine dell’isola e testimoniano, ancora una volta, il grado di inciviltà e di barbarie che sta caratterizzando le notti della movida e dell’estate 2021. Chiediamo che tutti i protagonisti della rissa siano identificati e denunciati. Non può essere tollerato che le strade dell’isola diventino ring improvvisati dove dare sfogo alla rabbia e all’immaturità”.

Bollettino vaccini Covid oggi 29 agosto/ Superata quota 77 milioni di dosi in Italia

E, ancora: “Facciamo appello anche ai genitori di questi ragazzi, affinché si attivino per far capire ai loro figli che questi comportamenti non solo sono riprovevoli ma anche pericolosi per l’incolumità del prossimo. È ora di smetterla con la triste conta dei danni e dei feriti al termine di ogni serata”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA RISSA A CAPRI



© RIPRODUZIONE RISERVATA