Caputo alla Roma?/ Calciomercato news: nel mirino giallorosso come vice Dzeko

Caputo alla Roma è l’ultima ipotesi emersa fra le tante come vice Dzeko. Ci sono varie piste soprattutto estere, come ad esempio Mariano Diaz, ma Caputo potrebbe avere i numeri giusti. Il rendimento non si discute: capocannoniere della Serie B 2017-2018 con 26 gol e la promozione con l’Empoli, 16 gol nel massimo campionato nella scorsa stagione con i toscani, in estate il passaggio al Sassuolo con cui Francesco Caputo ha già segnato 8 gol e di conseguenza è sulla strada per replicare l’eccellente rendimento della scorsa stagione. Caputo naturalmente non avrebbe nemmeno problemi di adattamento con il calcio italiano e si godrebbe a 32 anni la meritatissima occasione in una grande, chiamata che clamorosamente per Ciccio non è mai arrivata nonostante abbia sempre segnato a raffica.

CAPUTO ALLA ROMA? SI TRATTA CON IL SASSUOLO

Ci sono dunque tutte le premesse per concretizzare il passaggio di Caputo alla Roma. L’ostacolo potrebbe essere proprio il Sassuolo, perché comprensibilmente la società emiliana non vorrà rinunciare a metà campionato a una punta così prolifica, considerando che la salvezza è ancora da conquistare. Il Corriere dello Sport comunque riferisce che sono iniziati i contatti fra la Roma e il Sassuolo. I giallorossi ci proveranno per Caputo, ma potrebbero chiedere anche Gianluca Scamacca, che attualmente è in prestito all’Ascoli in Serie B ma il cui cartellino è di proprietà dei neroverdi. Per Scamacca sarebbe un ritorno a casa: naturalmente in termini di esperienza e di gol segnati il paragone con Caputo non regge, ma il talento classe 1999 potrebbe gradire sei mesi da riserva di Dzeko, che potrebbero essere una tappa preziosa nella sua crescita anche a costo di trovare poco spazio in campo.

