Mariano Diaz alla Roma?/ Calciomercato news, Zidane apre alla sua cessione

Mariano Diaz alla Roma è una delle ipotesi che tengono banco per il calciomercato giallorosso in questi primi giorni di gennaio. Una potenziale buona notizia per la Roma arriva direttamente da Zinedine Zidane, perché l’allenatore del Real Madrid ha parlato con grande franchezza di quei giocatori che stanno trovando meno spazio nella sua squadra, come appunto lo stesso Mariano Diaz. Ecco dunque cosa ha detto Zidane nel corso della conferenza stampa di ieri: “Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Fino al 31 gennaio potrebbero succedere molte cose”. Mariano Diaz è l’esempio perfetto, perché addirittura non ha ancora giocato nemmeno un minuto, ecco che Zidane non si opporrebbe alla partenza di giocatori nella sua situazione.

MARIANO DIAZ ALLA ROMA? IL “PROBLEMA” KALINIC

Mariano Diaz potrebbe dunque arrivare alla Roma, o almeno non ci sarebbero ostacoli in tal senso da parte del Real Madrid. La questione però è molto semplice: per l’arrivo di Diaz, servirebbe la partenza di Nikola Kalinic, deludente vice-Dzeko nella prima parte della stagione. Le ultime dichiarazioni di Gianluca Petrachi però farebbero pensare diversamente: “Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato”, si legge sul sito della Roma. Se davvero Kalinic non si muoverà dalla Roma, per Mariano Diaz ci saranno altre destinazioni, magari un ritorno al Lione di cui già si è parlato in questi giorni.

