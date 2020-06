Carabiniere picchiato da domenicano durante arresto/ Ira Salvini “pistole elettriche”

Violenta aggressione a scapito di un carabiniere, quella avvenuta ad Avezzano, in provincia dell’Aquila e ripresa dal quotidiano Il Messaggero. Il militare, stando alla prima ricostruzione, sarebbe stato brutalmente aggredito da uno straniero, un uomo di origini domenicane di 41 anni. Il carabiniere sarebbe intervenuto per sedare una lite tra alcuni passanti ma ha avuto la peggio. Lo straniero sarebbe scappato verso la sede della Caritas della città ma è stato rapidamente raggiunto dai militari. A quel punto però, opponendosi all’arresto avrebbe reagito sferrando due pugni violentissimi sul viso del carabiniere di 55 anni. Le conseguenze per il militari sarebbero state la rottura della mandibola e del naso. La foto del carabiniere ferito, con il viso sanguinante e la mascherina sporca, è stata diffusa dai profili social dei sindacati delle forze dell’ordine e di molti politici di Avezzano e non solo, tra cui il leader leghista Matteo Salvini: “Il governo cancella i Decreti sicurezza dando uno schiaffo anche alle Forze dell’ordine. Ma serve PIÙ sicurezza, non meno. Pistole elettriche e rispetto per tutte le donne e gli uomini in divisa, tolleranza zero verso chi ci porta la guerra in casa”, ha tuonato Salvini su Instagram.

CARABINIERE PICCHIATO DA DOMENICANO: INTERVIENE MATTEO SALVINI

Puntuali gli attestati di solidarietà al carabiniere malmenato da parte della Compagnia di Avezzano che presta servizio al Nucleo Radiomobile. Lo stesso Matteo Salvini ha espresso la sua vicinanza scrivendo sui social: “Un grande abbraccio di solidarietà e auguri di pronta guarigione al carabiniere ferito”. Ad intervenire dopo la violenta aggressione, come riferisce il quotidiano IlCapoluogo.it anche il candidato sindaco della Lega per Avezzano, Tiziano Genovesi che è tornato a denunciare i recenti episodi di criminalità in città tuonando: “Ad Avezzano la sicurezza non può più aspettare. Città dimenticata dal Governo nazionale”. In merito all’ultimo episodio narrato e accaduto ieri, Genovesi ha aggiunto: “Ho chiamato il carabiniere ricoverato in ospedale, per manifestargli la mia vicinanza ed il mio supporto. Non è accettabile che i cittadini avezzanesi, e ancora di più i rappresentanti dello Stato, non abbiano il diritto di vivere il centro città in tranquillità. È necessario intervenire e bisogna farlo subito”. nei giorni scorsi si era assistito al ferimento di un poliziotto che stava tentando di fermare un ladro.





