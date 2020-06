Carapelle, maltrattamenti in asilo: 4 maestre indagate/ “Botte e insulti a bambini”

Carapelle, maltrattamenti in asilo: indagate quattro maestre. È stato un risveglio scioccante quello del comune in provincia di Foggia: botte, insulti e violenze fisiche protratte per diverso tempo – dall’ottobre del 2018 all’aprile del 2019 – ai danni di dodici alunni, tutti tra i 3 ed i 4 anni. Le quattro docenti dovranno adesso rispondere dell’accusa di maltrattamenti e, secondo quanto riporta Fanpage, ci sono delle prove schiaccianti. Le riprese delle telecamere nascoste nelle classi hanno ripreso tutti i soprusi: schiaffi sulla testa, insulti, sculacciate e grida. Immagini che «hanno dimostrato in maniera inconfutabile» il reato di cui si sono macchiate le donne, il commento di un genitore di un bimbo vittima delle violenze – fisiche e psicologiche – delle maestre.

«In qualità di difensore dei genitori di uno dei bimbi più maltrattati i fatti sono di gravità inaudita, anche perchè dimostrano l’esistenza di un vero e proprio abuso sistematico in danno dei bambini, da parte di ben quattro cosiddette maestre», le parole dell’avvocato Michele Sondrio riportate dai colleghi di Foggia Today. Il legale ha poi espresso dissenso per la decisione di non adottare un provvedimento cautelare contro le indagate, considerando che le prove a loro carico sono schiaccianti. E l’avvocato Sondrio ha citato un episodio choc: «Il piccolo di 3 anni, i cui genitori io rappresento, è stato sottoposto a violenze fisiche e psicologiche terribili, addirittura in più di un’occasione tornò a casa dopo l’asilo con le orecchie sanguinanti. I danni alla salute psichica del bambino sono gravissimi e di questo chiamerò a rispondere anche il ministero dell’Istruzione, quale responsabile civile per i risarcimenti». Dopo gli episodi registrati a Roma e Piacenza, un altro dramma a Carapelle…



