Cardi B vittima di molestie sessuali/ “Il fotografo ha tirato fuori il c….”

Il movimento MeToo ha portato a galla storie di violenze e di molestie sul posto di lavoro e non solo da parte delle star del cinema e della tv ma anche di donne comuni. Ad allungare la lista ci pensa Cardi B con le sue ultime dichiarazioni. La rapper ha rilasciato un’intervista alla trasmissione tv Untold Stories of Hip Hop, rivelando di aver subito molestie sessuali anche su un set fotografico mentre era a lavoro per una rivista. L’episodio, che ha andato in scena di recente, ha destato in lei rabbia e disgusto tanto da rivelare i dettagli: “Il fotografo cercava di avvicinarsi a me. Mi ha chiesto: ‘Vuoi essere su questa rivista?’. E poi ha tirato fuori il c….. Ero così arrabbiata, tutto questo è assurdo“. La rapper non ha rivelato il nome del fotografo ma ci ha tenuto a precisare che si trattata di uno studio famoso a lavoro per una rivista famosa. Non sappiamo bene se il servizio è andato in porto perché se così fosse, non sarà difficile fare due più due.

CARDI B HA SUBITO MOLESTIE: IL SUO RACCONTO IN TV

A disturbarla ancora di più è stata la reazione della responsabile della rivista e la stessa Cardi B ha raccontato: “Gli ho riferito quello che era accaduto. Mi ha guardato come dire: ‘E allora?“. Nessun sostegno e nessun intervento da parte di chi avrebbe dovuto vigilare e questo non ha fatto altro che convincerla quanto sia importante sostenere il Movimento Metoo, sottolineandone l’importanza: “Ci sono ragazze cresciute in quartieri difficili che hanno subito lo stesso tipo di trattamento. Le loro esperienze ti fanno sentire come se dovessi fare qualcosa. Succede davvero ogni giorno”. Arriveranno una risposta o ulteriori dettagli sulla questione?

