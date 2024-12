Pagelle Ballando con le stelle 2024, 2a semifinale: pessima gestione del caso Guillermo Mariotto

Non potevano mancare le nostre pagelle di Ballando con le stelle 2024 della semifinale in onda questa sera. Caos Guillermo Mariotto resta o va via VOTO 3 per due settimane le indiscrezioni di un esclusione del giurato dallo show di Rai1 dopo ‘la fuga’ con Amanda Lear e le successive polemiche, se n’è andato perché stava male? È scappato senza avvisare oppure doveva risolvere una questione importante della maison Gattinoni? A complicare il tutto anche le presunte molestie ai danni del ballerino Simone Iannuzzi, rumors, voci e indiscrezioni su cui la padrona di casa Milly Carlucci e tutti gli autori hanno calcato un po’ troppo tanto che dopo più di un’ora e mezza di programma di Mariotto neanche l’ombra per lasciare la suspence. Salvo poi ricomparire, scusarsi e ritornare al suo posto. Tanto rumore per nulla.

Chi sono finalisti Ballando con le Stelle 2024/ 4 donne in finale, Luca Barbareschi ci arriva con wild card

Le nostre pagelle Ballando con le stelle 2024 continuano con Prova a sorpresa per i concorrenti e i balli con i parenti VOTO 6,5. Ogni anno la stessa storia, in semifinale i concorrenti rimasti in gara si cimentano in una prova a sorpresa ballando con i loro cari e tra un Luca Barbareschi che ha ballato con la figlia Maddalena e Anna Lou Castoldi che ha ballato con la migliore amica Elisa sui social non è passato inosservato lo sguardo di Tommaso Marini che sembrava quasi ‘infastidito’ di ballare con la mamma Anna. Lo schermidore ha poi ammesso che era solo uno sguardo stupito. Tuttavia dopo anni questa prova forse non regala più emozioni toccanti ma sembra abbastanza ripetitiva.

Tommaso Marini e Sophia Berto finalisti a Ballando con le stelle 2024/ Salvi dopo il ballottaggio finale

Pagelle Ballando con le stelle 2024, 2a semifinale del 15 dicembre 2024: rivincita per Bianca Guaccero

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 della semifinale passano poi alle coppie in gara che più si sono contraddistinte. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 5, in questa edizione dello show di Milly Carlucci si è assistito alla beatificazione dell’attore e produttore elogiato per qualsiasi cosa e mai criticato o anche solo lontanamente giudicato. In semifinale finalmente Selvaggia Lucarelli gli ha fatto come sui social in molti ritengono che venga mitizzato e lui ha risposto stizzito parlando di hater e attacchi da parte di persone infelici e frustate confermando le insinuazioni ed il televoto lo manda via ad un passo dalla finale ma Simone Di Pasquale lo salva. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina VOTO 6 il comico napoletano è il primo ad essere stupito dal fatto di essere finito in semifinale, la giuria gli ha fatto capire che in finale non ci sarebbe arrivato stroncandolo in tutti i modi e così è stato. È migliorato, ma non abbastanza rispetto agli altri. A Ballando con le stelle 2024 Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti VOTO 8,5 partita come rivelazione nel corso delle puntate ha perso smalto e terreno. Tuttavia ha dimostrato di essere una giovane donna con le idee chiare e la testa sulle spalle ed anche se non arriverà sul podio ha comunque conquistato l’affetto e la stima del pubblico.

Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca rinasce a Ballando 2024, vincitori?/ "Scenderei in guerra con lui"

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 8 tecnicamente meritano la vittoria, alla conduttrice e attrice non si può muovere nessuna critica dal punto di vista del ballo. Alla giuria però, non è mai stata molto simpatica che l’ha penalizzata con voti bassi tranne questa sera che l’ha premiata con tutti 10, paga lo scotto di suscitare poca simpatia che forse è l’unico vero ostacolo alla finale. Ed anche il presunto flirt con il ballerino ma confermato e smentito in maniera chiara e netta sui social suscita reazioni contrastanti. Insomma in molti la amano ma altrettanti non la sopportano. Tommaso Marini e Sophia Berto VOTO 8,5 il sogno del trionfo finale continua ma il giovane schermidore ha conquistato il pubblico con la sua freschezza e originalità. Federica Nargi e Luca Favilla VOTO 10 di puntata in puntata hanno sempre alzato l’asticella e continuano a farlo saranno loro i vincitori? Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca VOTO 9 ha avuto uno dei percorsi più tortuosi e difficili ma dopo i contrasti con Angelo Madonia e l’infortunio di Samuel Peron adesso che il suo nuovo maestro è rinata e pronta alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2024.