Cardinale Bagnasco ricoverato per Covid: è vaccinato/ I medici: “Condizioni buone”

Il cardinale Angelo Bagnasco è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Galliera di Genova a causa della positività al Covid-19: le sue condizioni di salute sono buone, anche in virtù del fatto che è vaccinato. L’ex arcivescovo del capoluogo ligure ed ex presidente dei vescovi europei ha contratto il virus la settimana scorsa ed i medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo presso la struttura sanitaria due giorni fa. I medici, tuttavia, hanno assicurato che la situazione è sotto controllo.

“Papa lo volevano morto per far carriera”/ Rumors in Vaticano: chi sono i congiurati?

“Sto bene grazie ai vaccini”. Lo aveva detto la settimana scorsa, in un’intervista a VaticanNews, proprio il cardinale Angelo Bagnasco dopo essere risultato positivo al Covid-19. “Sto manifestando il virus in maniera estremamente leggera, senza disturbi particolari. Questa leggerezza penso sia sicuramente dovuta al fatto che ho completato il ciclo vaccinale già dal maggio scorso”, aveva aggiunto.

CLAUDIA KOLL "AGGREDITA FISICAMENTE DAL DIAVOLO"/ "Ho pensato di farmi suora"

Cardinale Bagnasco ricoverato per Covid: è vaccinato. Il bollettino medico

Anche i medici dell’ospedale Galliera di Genova, dove il cardinale Angelo Bagnasco è ricoverato a causa del Covid-19, hanno confermato che il suo stato di salute è buono, anche grazie al fatto che si è vaccinato nei tempi prestabiliti per la sua fascia di età. La scelta di trasferirlo nella struttura sanitaria, dunque, ha probabilmente scopi precauzionali.

“Sua Eminenza ha completato il ciclo di immunizzazione nel mese di maggio 2021 con vaccino a mRNA. Le condizioni generali sono più che buone e l’evoluzione clinica è positiva”. Questo quanto si legge nel bollettino medico che è stato diffuso dalla Direzione Sanitaria del nosocomio del capoluogo ligure con l’obiettivo di rassicurare la popolazione in merito allo stato di salute del cardinale Angelo Bagnasco, che è ricoverato da martedì 28 settembre per la positività al virus. Presto, tuttavia, potrebbe per questa ragione essere dimesso. Si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Chiesa a politici tedeschi: "Non dimenticate poveri"/ "Indecisione non è buon segno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA