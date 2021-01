Cardinale Sepe ricoverato per Covid: come sta?/ “Effettuata Tac toracica”

Il cardinale Crescenzio Sepe è ancora positivo al Covid: l’arcivescovo è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. Come riporta Repubblica, il 77enne inizialmente era asintomatico ma con il trascorrere dei giorni ha iniziato a manifestare i primi segni della malattia. Per questo motivo i medici hanno deciso di trasferirlo nella struttura contro le malattie infettive.

Le condizioni del cardinale Sepe non appaiono preoccupanti, non è ricoverato in terapia intensiva, ma i medici optano per la massima prudenza, considerando l’età dell’arcivescovo. Nelle scorse ore è state effettuata una Tac toracica: «Il cardinale ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Rodoldo Punzi, capo dipartimento malattie infettive, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato ha consigliato il ricovero», la conferma di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’azienda dei Colli da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive.

CARDINALE SEPE RICOVERATO AL COTUGNO PER COVID

Le condizioni del cardinale Sepe sono state definite «discrete», dunque, e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul suo stato di salute. A causa della positività del 77enne, la Curia di Napoli ha reso noto che la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione del suo ministero pastorale alla guida dell’arcidiocesi di Napoli, in programma domani domenica 24 gennaio 2021, è stata rinviata. Ricordiamo che il 2 febbraio 2021 è previsto l’insediamento di monsignor Domenico Battaglia come nuovo arcivescovo di Napoli. Sui social network sono già arrivati numerosi attestati di stima e di vicinanza per il cardinale, che resterà sotto osservazione fino alla negatività del tampone anti-Covid.



