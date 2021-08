Carl Brave e Noemi al Battiti Live 2021/ Una “Makumba” contro gli haters

Carl Brave e Noemi: un’accoppiata vincente, che scala le classifiche

Noemi e Carl Brave sono gli autori del tormentone estivo “Makumba”, che in poco tempo è diventata una delle hit più ascoltate di quest’estate. Con una carriera già bella che avviata, i due si mostrano fieri del loro ultimo successo, che è diventato la perla che arricchisce la loro già splendida carriera. La cantante romana ha prestato con immenso piacere la sua voce graffiante a questo pezzo dalle sonorità mediterranee scritto da Carl Brave, inarrestabile artista, conosciuto per la sua particolare voce e il suo stile unico, che lo contraddistingue. La collaborazione tra i due è nata casualmente, dopo un incontro in studio. Noemi, in questa occasione, intraprendente com’è, è stata felice di mettersi alla prova in un pezzo lontano dalle sue corde, per il desiderio di esibirsi in un brano più leggero, dopo il successo a Sanremo con “Glicine”, brano di tutt’altro tono. Protagonisti indiscussi del Battiti Live 2021, Carl Brave e Noemi stanno facendo ballare e cantare le piazze con la loro “Makumba”, indiscutibilmente allegra e dal ritmo coinvolgente, amata da più generazioni. Parliamo di uno di quei pezzi che è impossibile non cantare a squarciagola, ovunque ci si trovi, quando viene passata in radio.

Passioni in comune e vita privata di Noemi e Carl Brave

I due artisti, Carl Brave e Noemi, entrambi originari di Roma, si conoscevano già e tra le altre passioni hanno in comune anche quella per la stessa squadra di calcio: la Roma. La loro sintonia è palpabile, il loro pezzo è un chiaro inno contro l’invidia manifestata in particolar modo dai classici haters che imperversano sui social e ai quali i due artisti rispondono con una Makumba. Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, dal canto suo, è felicemente sposata con Gabriele Greco, il batterista della sua band, da circa tre anni. Il suo profilo social è seguitissimo da follower che di lei apprezzano la spontaneità, la capacità di mostrarsi sempre senza veli, in particolar modo dopo la polemica in seguito al suo dimagrimento.

Carl Brave, invece, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, non vanta un matrimonio ma una felice relazione, della quale si sa ben poco, in quanto l’artista preferisce tenerla lontana dai riflettori. Carl Brave è uno dei più rappresentativi rapper e produttore discografico del panorama nostrano, talentuoso e innovativo, collabora e scrive per tanti colleghi. Vanta diverse collaborazioni con artisti di grande successo, come Elisa, Elodie, Tha Supreme, Marracash. Ultimamente, ha svelato di aver dedicato un brano del suo ultimo album alla sua adorata cagnolina che è venuta a mancare. Una sofferenza indescrivibile che lo ha segnato parecchio. Insieme appariranno nella nuova puntata di Battiti Live del 3 agosto.

