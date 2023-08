Carla, chi è la moglie di Toto Cutugno/ Lui confessò: “L’ho tradita con Cristina ma lei mi ha perdonato”

Carla è la moglie di Toto Cutugno: il loro matrimonio venne però minato da un tradimento

La notizia della morte di Toto Cutugno riaccende i riflettori sulla sua vita privata. Il celebre cantante, morto all’età di 80 anni, ha avuto un unico grande amore nella sua vita: sua moglie Carla. Una donna molto riservata, che negli anni è stata sempre al suo fianco e gli ha anche perdonato un grande errore: un tradimento. Carla e Toto si sono sposati nel 1971 e da allora hanno vissuto un grande amore.

Toto Cutugno, le canzoni: da "L'Italiano" a "Il tempo se ne va"/ La vittoria all'Eurovision nel 1990

Carla e Toto Cutugno non hanno mai avuto figli insieme, ma il cantante ne ha invece avuto uno da una relazione extraconiugale. C’è stato infatti un tradimento a minare il loro matrimonio, che ha portato una conseguenza ancora più importante: la nascita di un figlio.

Carla e Toto Cutugno non hanno avuto figli, ma lui ne ha avuto uno fuori dal matrimonio

Toto Cutugno, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando di suo figlio Nicolò, nato dalla relazione extraconiugale, rivelò quale fu la reazione della moglie Carla alla scoperta: “Nico? Io gli ho raccontato che ero e sono sposato con Carla e che volevo un figlio. E che questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nico Cutugno oggi ha 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare”. Sua moglie Carla, dunque, non solo perdonò il tradimento, ma fu lei a spingere il cantante a riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio.

Toto Cutugno, com'è morto: era malato da tempo/ "Negli ultimi mesi si era aggravato"

LEGGI ANCHE:

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, morto Toto Cutugno: il cantante era malato da tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA