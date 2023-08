Toto Cutugno, com’è morto: era malato da tempo/ “Negli ultimi mesi si era aggravato”

COM’È MORTO TOTO CUTUGNO? ERA MALATO DA TEMPO

Il mondo della musica è in lutto: è morto Toto Cutugno. Il cantante, che ha dato la sua voce ad alcune delle canzoni più famose della storia della musica italiana, è deceduto all’età di 80 anni, che aveva compiuto lo scorso luglio. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la morte è sopraggiunta alle ore 16. Toto Cutugno era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

A dare la triste notizia all’agenzia di stampa è stato Danilo Mancuso, manager dell’artista, il quale ha spiegato che è morto «dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi». Non è chiaro quale sia la malattia contro cui ha combattuto il cantante, che negli anni passati aveva parlato apertamente di quella contro il tumore.

LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE DI TOTO CUTUGNO

Negli anni scorsi Toto Cutugno aveva confessato in un’intervista a OK di aver avuto un tumore alla prostata. L’artista ne parlò per «aiutare tante persone a capire l’importanza della prevenzione per tutelare la propria salute». Era il 7 gennaio 2007 quando al San Raffaele di Milano subì un intervento per un tumore maligno alla prostata. Il chirurgo era Patrizio Rigatti, primario di urologia che operò anche Silvio Berlusconi. «Mi ha salvato la vita, avevo già le metastasi». In quell’intervista, Toto Cutugno rivelò che era stato l’amico e collega Al Bano Carrisi a convincerlo a sottoporsi a dei controlli.

«Io non ne sentivo la necessità, non ne avevo voglia». Al Bano prese l’iniziativa e contattò il medico per fissare un appuntamento per lui. «Come non essergli riconoscente? Il risultato delle analisi fu immediato e la diagnosi sconvolgente». Tutto sembrava andare bene dopo l’operazione, poi però ebbe una ricaduta. «È stato un periodo difficile e molto pesante», disse Toto Cutugno. Si sottopose a cicli di chemioterapia e tomoterapia che lo aiutarono e al tempo stesso indebolirono. «Come individuo sono una roccia e ho sempre visto azzurro. Però ho avuto paura».











