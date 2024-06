Carla Dall’Oglio e Veronica Lario, chi sono le ex mogli di Silvio Berlusconi/ I grandi amori del Cavaliere

Nella storia personale di Silvio Berlusconi restano soprattutto due grandi amori, quelli vissuti con le sue ex mogli, oltre alla più recente relazione con Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere. Il primo è sicuramente quello vissuto con Carla Dall’Oglio, con la quale è salito all’altare nel 1965, appena un anno dopo il fidanzamento. Silvio Berlusconi e Carla allargano la famiglia nel 1966 con la nascita di Marina, tre anni dopo arriverà invece il figlio Pier Silvio. Discreta, posata e riservata, di Carla non si trova molto in rete e le foto con l’ex leader di Forza Italia sono infatti rarissime.

L’ultimo scatto risale a circa quindici anni fa, quando la figlia Marina ricevette l’Ambrogino d’Oro. Il matrimonio sta i due si incrina negli anni ottanta ed è proprio in quel periodo che Berlusconi conosce Veronica Lario, la seconda moglie. “Non porto con me nessun segreto, non ho segreti dell’impresa di Berlusconi o della sua vita a parte e quindi posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato che non ha segreti”, ha detto Veronica in una intervista a Sky ripercorrendo il rapporto con Silvio Berlusconi..

Di indole decisamente più battagliera e intraprendente rispetto all’ex moglie, Veronica Lario si lascia ispirare dalle capacità di Berlusconi e presto ricalcherà le sue orme. Oggi infatti Veronica ha una sua azienda che lavora nel ramo dell’intelligenza artificiale. “I miei figli sono stupiti di questo ma è un motivo per confrontarsi”, racconta Veronica Lario.

“I personaggi che sono passati nei salotti di Berlusconi sono stati sempre di grande livello e in qualche modo ne ho sempre subito il fascino, ma non ho mai pensato di trovarmi un mio spazio all’interno di quelle dinamiche” ha detto Veronica Lario, spiegando di aver sempre rispettato il suo ruolo nella relazione con il Cavaliere.

