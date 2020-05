Carla e Penelope, moglie e la figlia Gianna Nannini/ “Da quando sono mamma, mi ha stravolto la vita”

Pubblicità

Carla continua a rimanere un mistero: della moglie di Gianna Nannini, paparazzata spesso in sua compagnia, si sa davvero molto poco. Anche se è la compagna di vita della rocker da 40 anni e insieme hanno deciso di mettere al mondo la figlia Penelope, tutelandola poi agli occhi della legge con le recenti nozze. Le tre donne di casa però hanno formato quel “Vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi” di cui Gianna ha parlato in modo sibillino in alcune interviste. “Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andasse in cielo“, ha scritto la cantante nel suo libro Cazzi miei, pubblicato con la Mondadori, “quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma“. E così poco tempo dopo l’unione civile fra la Nannini e la sua Carla, l’allegra famigliola ha lasciato i confini italiani per trasferirsi a Londra. Poi la cantante ha fatto marcia indietro e lo scorso gennaio è ritornata nel nostro Paese: “Mia figlia è italiana e vuole tornare in Italia“, ha detto durante uno dei concerti dell’anno scorso a Firenze, “da una settimana è cominciata la mia vita in Italia“. Intanto negli ultimi tempi è emerso anche il presunto cognome di Carla, Accardi. Il motivo è legato ad alcune collaborazioni fra Carla Accardi, pittrice, e la nota rocker dalla voce graffiante. Non sappiamo però se sia davvero questo il cognome della moglie di Gianna, che ha sempre preferito tutelare la privacy della sua famiglia sotto molti punti di vista.

Penelope, chi è la figlia di Gianna Nannini?

Quasi dieci anni per Penelope, la figlia di Gianna Nannini e la moglie Carla. Una bambina molto attiva che ama seguire la rocker durante i suoi concerti e soprattutto ballare. “Da quando sono diventata mamma, mi ha stravolto la vita”, ha detto la cantante a Domenica In lo scorso dicembre, “viene sempre lei prima di me, anche nelle scelte che faccio. Io ho 2 o 3 motti su cui l’ho allenata, però lei è molto indipendente, l’ho abituata all’indipendenza“. Prima della nascita della bambina, la Nannini ha rivelato invece a Vanity Fair il motivo per cui ha scelto questo particolare nome per la figlia. “Ti chiamerò Penelope perchè mi hai aspettato tanto prima di nascere”, ha sottolineato, “hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata, ma oggi lo sono. Tu, il più grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo shock. Ma ci ho creduto pienamente, e ho sentito la forza per riuscirci, e ti ho desiderata così tanto che oggi, mentre ti scrivo, ti ho dentro di me”.

Oggi, Rai 3 trasmetterà nella sua prima serata il Concertone dell’1 maggio 2020 e Gianna Nannini sarà fra gli ospiti che interverranno all’evento. “Non sarà il classico concerto, ma ci sarò, voce e pianoforte, dai tetti di Milano”, ha rivelato in questi giorni su Instagram, “sarà speciale. E da venerdì i n radio il nuovo singolo, Assenza”. Da tempo ormai la cantante non si mostra invece più sui social con la figlia. L’ultima foto risale allo scorso novembre, quando le due si trovavano a Barcellona. Nello scatto, Penelope si improvvisa fotografa per immortalare la mamma, vestita di blu elettrico.

Foto, Penelope si improvvisa fotografa

Visualizza questo post su Instagram Penelope, Mamma, Gaudí. Thanks to @philipppleinkids Un post condiviso da Gianna Nannini (@officialnannini) in data: 25 Nov 2019 alle ore 12:12 PST





