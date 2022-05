Carla Fracci: “Volevo altri figli, mio marito no”/ “Danza? Da bambina non ci pensavo”

Carla Fracci, compianta étoile della danza, è stata una delle protagoniste della puntata di oggi di “Verissimo Story”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e che, ogni domenica, ripropone le interviste più belle realizzate nel recente passato del programma. La donna, a proposito della sua infanzia, ha riferito di avere vissuto in campagna: “Sono una contadinella cresciuta in Lombardia. Ero molto, molto lontana dal pensare al ballo: non pensavo a niente, se non a giocare, arrampicarmi sugli alberi, rubare la frutta. Ho ricordi vivissimi di quel periodo, con una nonna stupenda. Mi mandava a pascolare con le oche lungo i fossi”.

Nel prosieguo della chiacchierata con Silvia Toffanin a “Verissimo Story”, Carla Fracci ha detto che avrebbe voluto altri figli, mentre suo marito Beppe Menegatti no. L’imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo “l’ho vissuta come un omaggio, lei è molto cara. Ci siamo sentite per le vacanze di Natale e devo dire che lei è molto sincera e spontanea. Non mi sono offesa per questa caricatura, per questo modo di esagerare i personaggi; io, invece, l’ho sentita come una cosa divertente. L’ha fatto con grazia, mi è piaciuto molto”.