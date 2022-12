Carla, madre di Cristiano Malgioglio/ Il paroliere: “Quando parlo di lei, piango…”

Cristiano Malgioglio e il ricordo commosso dell’amata madre Carla: “Non vorrei piangere, ma…”

La mamma è sempre la mamma, anche per Cristiano Malgioglio. Sono passati quasi trent’anni da quando la signora Carla è mancata, ma al cantante siciliano manca ancora tantissimo. La sua scomparsa, infatti, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del paroliere, che quando si ritrova a parlare del suo passato, non trattiene le lacrime e la commozione. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di qualche anno fa, il cantante aveva condiviso ricordi molto toccanti coi suoi compagni di avventura. Lo stesso ha fatto successivamente negli studi televisivi di Verissimo, in una chiacchierata con Silvia Toffanin. “Mia madre era il pilastro della mia vita e quando parlo di lei mi commuovo sempre”, ammise Cristiano Malgioglio.

Michael, ex fidanzato Cristiano Malgioglio/ Colpo di fulmine grazie ad uno... yogurt

La perdita della madre Carla, evidentemente, resta un tasto molto dolente, una ferita aperta che non si è mai ricucita e che, probabilmente, Cristiano non vuole assorbire. Non a caso, da diversi anni a questa parte, Cristiano ha sottolineato il suo odio per il Natale e per tutte quelle festività solitamente trascorse in famiglia. “Non volevo piangere qui con te anche perché stiamo attraverso un momento terribile”, ha raccontato Malgioglio che a proposito della madre in quell’ospitata a Verissimo.

Cristiano Malgioglio, ballerino per una notte a Ballando con le stelle/ Ballo con dedica al fidanzato?

Cristiano Malgioglio e il ricordo commosso dell’amata madre Carla: “Non vorrei piangere, ma…”

Sempre sulla madre Carla, Cristiano Malgiogio ha raccontato che “ha incominciato ad apprezzare il mio lavoro dopo che ho vinto Sanremo con la Zanicchi, poi c’è stato il momento in cui ho scritto la versione italiana di un brano diventato colonna sonora di un film. Ricordo che mia madre preparava del brodo e in tv c’era Mike Bongiorno che fece una domanda ad uno dei concorrenti con il mio nome”. La morte della signora Carla ha segnato irrimediabilmente la vita dell’artista che parlando poi della sua carriera ha dichiarato: “I miei sogni non sono finiti, vorrei fare tante cose nella vita, vorrei un mondo dove non ci fossero dei pregiudizi. L’amore è talmente bello, non è solo quello, l’amore è bellissimo”.

LEGGI ANCHE:

VALERIA MARINI/ "Tale e Quale show? Sul palco tremavo! Ho scoperto che mi emoziono ancora tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA