Cristiano Malgioglio choc: “Se Angelina Mango vince l’Eurovision 2024 mi spoglio”/ “Posterò il video su…”

Cristiano Malgioglio è pronto a fare il tifo per Angelina Mango nella finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Il paroliere e giurato di Amici, che proprio nel talent di Maria De Filippi ha incontrato per la prima volta Angelina, ha anzi lanciato la sua promessa: qualora la figlia d’arte vincerà l’Eurovision, lui si spoglierà totalmente in un video che sarà poi pubblicato online.

“La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. – ha esordito Malgioglio in un’intervista rilasciata a AdnKronos – Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina faccio una promessa, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande davanti solo da due tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram.” ha spiegato.

Malgioglio è insomma pronto a festeggiare in grande la possibile vittoria di Angelina Mango, della quale Cristiano ha una grande stima. Lo ha dimostrato con i suoi tanti complimenti ad Amici 22, e lo ribadisce nel corso dell’intervista, dove ha dichiarato: “Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo.” ha sentenziato.

A chi infine gli chiede di tornare a commentare l’Eurovision, Malgioglio replica: “Sono contento che la gente mi vorrebbe vedere anche questo anno a commentare l’Eurovision si vede che ho lasciato il segno. Ho lavorato molto bene con Corsi, è un ragazzo d’oro e gli auguro un grandissimo in bocca al lupo. Come a Mara Maionchi che è una mia carissima amica.”.

