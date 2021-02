Carla, mamma di Fiordaliso morta per Covid/ Confessione choc:”L’ho persa senza più vederla”

Fiordaliso ha perso la mamma Carla lo scorzo marzo a causa del Coronavirus. La cantante ha condiviso la triste notizia sui social: “Maledetto Covid-19, ti sei portato via la mia mamma. Io mi sono ammalata e poi sono guarita. Mia sorella pure, si è ammalata e poi è guarita. E la roccia – mio padre – ti ha sconfitto ed è guarito. Vaff… coronavirus”. In poche ore ha ricevuto centinaia di messaggi di condoglianze da fan e colleghe, come Giorgia, Donatella Rettore ed Eva Grimaldi. Qualche giorno dopo Fiordaliso è stata ospite, in collegamento, di Barbara d’Urso a cui ha raccontato il dolore per la morte della madre: “Hanno portato via mamma e per undici giorni non l’ho più vista. Poi mi è arrivata una telefonata, era mia mamma che mi ha detto ‘Sto morendo’. Mia mamma aveva 85 anni”. Tra le lacrime, Fiordaliso ha aggiunto che il dolore più grande è non essere stata accanto alla madre: “Te li portano via e non puoi accompagnarli nell’ultimo viaggio della loro vita”.

Fiordaliso: il dolore per la morte della madre Carla

Ad aprile in collegamento con “La vita in diretta”, Fiordaliso ha confessato che il momento più difficile è stato raccontare al padre di 91 anni che la moglie era morta: “Glielo abbiamo detto stamattina, quando è rientrato dall’ospedale. La mamma è mancata il 19 di marzo, io non ho detto niente a nessuno… Gli dicevo ‘la mamma è stazionaria’, perché era anche lui da un’altra parte con la mascherina dell’ossigeno”. La cantante ha poi raccontato il decorso della malattia della madre: “Mamma si è ammalata i primi di marzo, l’ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata, e il 19 l’ho persa senza più vederla. Non aveva nessuna patologia, stava bene ma era molto debilitata”. Alla fine ha aggiunto: “Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere ad un familiare: spariscono e non li vedi più, non li puoi accompagnare per l’ultimo viaggio, non li puoi vedere quando mancano e non gli puoi fare un funerale. Non puoi tenere la mano a tua madre e non puoi fare niente”.



