Carla Marchini, chi è/ Direttrice Teatro delle maschere: “Amo il lavoro creativo”

Carla Marchini, chi è la sorella di Simona Marchini

Carla Marchini, insieme alla sorella Simona, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 24 marzo, di Oggi è un altro giorno. Carla è direttrice artistica del Teatro delle maschere di Roma. Nel 1990 è nata l’Associazione Talia e poco dopo il Teatro Le Maschere. Ci racconti un po’ quest’avventura, che ormai a Roma è un’istituzione:

Benedetta e Mattia, bacio ad Amici 22/ Cos'è successo durante il Serale, i rumors

“A scuola noi genitori cercavamo per i nostri figli un teatro dove portarli a vedere degli spettacoli d’attore adatti ai bambini e, in quegli anni a Roma c’erano solo due teatri: il Mongiovino e il Teatro Verde, ma tutti e due facevano esclusivamente spettacoli di burattini. Così mi venne l’idea! La sala teatro è praticamente una scatola di legno progettata dal celebre scenografo Giovanni Licheri e costruita in uno studio di Cinecittà”, ha raccontato Carla Marchini a Culturalmente.it.

Amici 22, Niveo "sono cambiato tanto, bilancio positivo"/ "Rivedere Rita è stato..."

Carla Marchini: la passione per l’arte

Sorella dell’attrice Simona Marchini e figlia di Alvaro Martini fondato della galleria d’arte La nuova pesa, Carla Marchini è cresciuta in un ambiente creativo e artistico: “Mio nonno paterno, oltre ad essere mastro muratore, aveva la passione del teatro, quindi nel suo paesino toscano formò una piccola compagnia amatoriale! Mio padre aveva ereditato evidentemente questa passione e anche lui, nel dopoguerra, dette vita ad una filodrammatica… Anche il mio nonno materno era un artista! Dipingeva, costruiva giocattoli… Quindi l’Arte è stata sempre nell’aria di casa, l’abbiamo respirata fin da piccole!”, ha ricordato a Culturalmente.it. Nei suoi trent’anni di attività, Carla Marchini ha realizzato e ideato oltre 50 spettacoli, dei quali ha sempre curato i costumi e spesso anche le scenografie: “Io adoro tutto quello che si costruisce: una casa, un mobile, un costume, un burattino, una scena. Ho sempre amato il lavoro creativo, quindi sì, forse sono un’artista anche io!”.

LEGGI ANCHE:

Amici 2023 gara ballo, Anbeta Toromani premia Ramon/ É polemica sulla classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA