Carlo Acutis, il corpo sarà esposto per i fedeli/ Il 10 ottobre sarà beatificato

In vista della beatificazione il prossimo 10 ottobre, per la prima volta il corpo di Carlo Acutis sarà esposto alla venerazione dei fedeli dal primo al 17 ottobre. Carlo, morto improvvisamente a causa di una leucemia fulminante a soli 15 anni, era stato traslato lo scorso anno nel Santuario della Spoliazione di Assisi, città a lui particolarmente cara. In tale occasione si era scoperto che il corpo era rimasto del tutto intatto, cosa che ha fatto gridare al miracolo. La beatificazione avverrà nella basilica di San Francesco. L’apertura del sepolcro si terrà giovedì 1 ottobre al termine della messa delle 11 e 30.

LA BEATIFICAZIONE

Oltre ai posti all’interno della Basilica sono previsti maxi-schermo all’esterno e, comunque, anche per poter accedere alle aree esterne, sarà necessario il pass. Sono ancora disponibili alcuni posti: dal 23 settembre sul sito: www.assisisantuariospogliazione.com alla sezione “Carlo Acutis” è possibile registrarsi, mentre per gli altri momenti qui di seguito riportati l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento spazi. Tutti i momenti a cominciare dalla celebrazione con posti assegnati in base alla prenotazione sono organizzati nel rispetto della normativa anti-Covid. Carlo Acutis, grande appassionato di computer e di Internet (è già stato soprannominato da qualcuno il santo protettore degli internauti), aveva fatto una estesa ricerca di tutti i luoghi al mondo dove sono avvenuti miracoli eucaristici. Il suo sogno era di recarsi a visitarli tutti.

