Carlo Angela e Maria Luigia Maglia, genitori di Piero Angela/ Chi sono? Lui eroe e psichiatra, lei…

Chi è Carlo Angela, il padre di Piero Angela e nonno di Alberto

Chi sono i genitori di Piero Angela? Il padre del grande divulgatore scientifico e nonno di Alberto si chiama Carlo Angela. L’uomo fu insignito dell’onorificenza di “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Il motivo di questo riconoscimento per lo psichiatra torinese risale ad un episodio della seconda guerra mondiale: nascose infatti uomini e donne ebrei accogliendoli sotto falso nome nella clinica che dirigeva a San Maurizio Canavese.

Lo stesso Piero Angela raccontò in maniera dettagliata i fatti. Queste le sue parole: “Li istruiva su come fingersi falsi malati, facendoli passare per matti, e in questo modo li salvò”. Il padre di Piero Angela rischiò seriamente la sua vita: “Era già arrivata una squadra di fascisti da Torino per catturarlo. Poi, per una serie di circostanze fortuite, come capita a volte nella vita, si salvò”. Ma, per sua fortuna: “Era ricoverato allora nella sua clinica un personaggio dell’alta nobiltà piemontese che intervenne in suo favore presso il comandante fascista che voleva farlo giustiziare”. La storia del padre di Piero Angela venne a galla grazie a Renato Segre che tenne un diario di quel periodo che rimase a lungo custodito a casa sua. La figlia negli anni Novanta lo pubblicò con Sellerio con il titolo “Venti mesi”.

Chi è Maria Luigia Maglia, mamma di Piero Angela

Della madre di Piero Angela, Maria Luigia Maglia, non si sa molto, ma Piero Angela raccontò che: “Si ammalò di Spagnola, la terribile influenza che avrebbe fatto milioni di morti, e guarì”. L’esperto divulgatore scientifico, morto il 13 agosto 2022, rilasciò questa dichiarazione nel periodo del Coronavirus, un modo anche per trasmettere un po’ di tranquillità in un momento di grande incertezza e paura.

