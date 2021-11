Carlo Buccirosso/ Dalla fidanzata top secret alla critica ai colleghi: “C’è egoismo”

Serata all’insegna del divertimento nel pre serale di Rai 1. Carlo Buccirosso è il nuovo ospite di Amadeus per la puntata dei Soliti Ignoti del 2 novembre. Il celebre attore è ad oggi uno dei più amati del panorama italiano, e per questo sono tanti i curiosi che vorrebbero sapere qualcosa in più anche sulla sua vita privata. Va detto che Buccirosso è riservatissimo ed è proprio per questo motivo che è molto complicato reperire informazioni sulla sfera privata.

Stando ad alcune voci, pare che l’attore abbia una compagna di cui però non si conosce l’identità. Sembra, inoltre, che non si sia mai sposato; è invece certo che non abbia figli. L’attore ha di certo un grandissimo amore che è quello per la recitazione. In un’intervista di qualche tempo fa a Repubblica confessò: “Il palcoscenico e il camerino sono i due posti dove trascorro la maggior parte del mio tempo, sono esigente, vorrei che fosse sempre bello, comodo.”

Carlo Buccirosso e la critica al mondo dello spettacolo: “C’è egoismo e invidia”

Proprio nella stessa intervista, Carlo Buccirosso confessò la sua forte delusione per il mondo dello spettacolo, motivando questa dichiarazione con grande schiettezza. “Sono deluso dal mondo dello spettacolo, sembra sempre che ci sia una grande amicizia, poi finisce il film o lo spettacolo e non ci si sente più. – tuonò l’attore, concludendo poi – È un mondo dove si corre troppo, c’è egoismo, falsa cordialità, invidia, molta solitudine; io cerco di essere come sono, di mostrarmi senza filtri, di essere cordiale con i giovani, con i tecnici, chiedo molto ma offro molta sincerità”.

