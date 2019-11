Carlo Calenda vs Luisella Costamagna/ Video, choc su Ilva “Vai a farti un giro”

Scontro ad alta tensione tra Carlo Calenda e Luisella Costamagna nel corso di Di Martedì, programma condotto da Giovanni Floris in onda ieri su La 7. Presente in studio anche il ministro Fioramonti, al centro dell’attenzione il dossier ex Ilva e la manovra del Governo giallorosso. Parlando del caso Arcelor Mittal è scoppiata la lite tra l’ex ministro dello Sviluppo Economico e la giornalista. «Tanto le persone contano zero», queste le parole della cronista che hanno fatto inalberare l’ex titolare del Mise, che ha recentemente fondato il suo movimento “Siamo europei”: «Ma non fare questo populismo da accatto che le persone contano zero: ma falla finita, stiamo parlando seriamente. Ma che mi dici a me che le persone contano zero, state chiudendo un impianto che dà lavoro a 20 mila persone e le persone contano zero? Ma stiamo scherzando? Ma vai a farti un giro».

CARLO CALENDA VS LUISELLA COSTAMAGNA: IL VIDEO

«La politica dia delle risposte quando ci sono migliaia di persone che bocciano (a proposito di un sondaggio tra gli operai dell’ex Ilva, ndr)», ha rincarato la dose la giornalista Luisella Costamagna, con Carlo Calenda che ha replicato per tono con un pizzico di ironia: «Hai una risposta? E allora ascolta quelle che ti do io: mi devi ascoltare amore mio». Necessario l’intervento del conduttore Giovanni Floris: situazione incandescente in studio, un botta e risposta che ha lasciato di stucco il pubblico presente in studio. Il dibattito è poi proseguito sui social network, con Calenda che ha commentato: «Cosa tocca fare nella vita». Qui di seguito vi proponiamo il video dello scontro tra Carlo Calenda e Luisella Costamagna





