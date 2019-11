Carlo Conti/ Da “mamma” Rai al “clan” di Adriano Celentano (Adrian)

Carlo Conti ospite di Adriano Celentano

Carlo Conti va in televisione nel ruolo di ospite molto raramente. Stasera, dopo l’ospitata da Mara Venier, il celebre conduttore toscano non ha potuto dire di no ad Adriano Celentano e quindi, prenderà ufficialmente parte al suo show. C’è grande attesa (per la seconda volta) per questo spettacolo, con la speranza che il ricco parterre di personaggi famosi chiamati a rapporto, possa creare la giusta curiosità per un format partito male fin dalle primissime battute. Conti, con la sua simpatia e verve riuscirà a catturare l’attenzione del pubblico? Vedremo! Nel frattempo per lui, prosegue con grande serenità la conduzione di Tale e Quale Show, portandosi a casa ascolti TV di tutto rispetto. La scorsa settimana, giusto per fare un esempio, il programma in onda al venerdì sera della rete ammiraglia di Casa Rai, ha conquistato il pubblico con 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share e battendo L’Isola di Pietro proprio in onda su Canale 5, dove stasera sarà presente anche lui al fianco di Adriano.

Carlo Conti e il razzismo nello sport: “Certi episodi sono così spregevoli che non meritano neanche di essere commentati”

Nel frattempo, proprio Carlo Conti in merito agli ultimi insulti razzismi del mondo del calcio, ha espresso la sua opinione, da grande tifoso viola: “Certi episodi sono così spregevoli che non meritano neanche di essere commentati. Ma la storica amicizia tra Firenze e Verona, città meravigliosa, culla di cultura e non certo rappresentata da questo tipo di tifoseria, non può essere rovinata per colpa di alcune persone”, riporta ViolaNews.com. Ed intanto, sempre per quanto riguarda le ultime notizie sul conduttore, DavideMaggio.it fa sapere che la serata finale dello Zecchino d’Oro sarà condotta proprio da Carlo Conti in coppia con Antonella Clerici, presentatrice dell’intero evento dedicato alla musica per bambini. Dopo la puntata con Adriano Celentano in onda oggi, Conti tornerà da mamma Rai, in onda con la nuova puntata di Tale e Quale Show, in diretta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

