Carlo Conti e il bacio a Vanessa Incontrada/ Foto: “Sono diventato rosso perché…”

I “Seat Music Awards“, show trasmesso su Rai 1, hanno avuto inizio qualche giorno fa e già tante ne sono accadute. Una tra queste è il bacio che i due conduttori, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si sono dati a sorpresa sul palco. Un bacio a stampo che ha sorpreso il pubblico presente e che è stato poi motivato e spiegato alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. I due conduttori sono stati infatti protagonisti di una lunga intervista durante la quale hanno ammesso che il bacio a stampo che si sono scambiati sul palco altro non è che un rito propiziatorio, una sorta di portafortuna prima di dare il via allo spettacolo. Eppure Carlo Conti non ha negato di aver provato un certo imbarazzo durante il fatidico momento con la Incontrada.

Carlo Conti imbarazzato dal bacio con Vanessa Incontrada

Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha infatti dichiarato: “La prima volta non me l’aspettavo, perciò sono diventato tutto rosso! Ora, invece, mi preparo prima…”. Il conduttore si è imbarazzato, quindi, perché preso alla sprovvista da Vanessa Incontrada. L’attenzione si è posi spostata su un altro argomento abbastanza caldo: il Festival di Sanremo. Conti ha tenuto a smentire le continue voci che lo vedrebbero pronto a tornare alla conduzione della nota kermesse canora. “Non so se ed eventualmente fra quanto ci tornerò. – ha esordito – Sanremo non l’ho mai rincorso. Se ci tornerò, sicuramente non sarà adesso, perché è troppo presto“. Intanto conferma che sono già partiti i provini per la nuova edizione di “Tale e quale show”, il format condotto da Carlo Conti, che tornerà a settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA