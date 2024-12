Carlo Di Francesco, chi è il marito della cantante romana

Il segreto della vita sentimentale felice di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, il marito dell’artista romana che da anni ha incontrato la felicità con quello che lei si augura possa essere l’uomo della sua vita. In una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Fiorella Mannoia ha rivelato: “Sono felicemente sposata, Carlo è un uomo meraviglioso che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce, a volte gli uomini che stanno accanto a donne famose si sentono sminuiti. Carlo no, lui vive la sua vita e ama il suo lavoro” le parole della cantante capitolina.

Un matrimonio fatto di equilibri e di giusti spazi che non prova alcuna tensione a Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, la coppia è infatti particolarmente felice in amore e merito di questa serenità è dettata dal profondo rispetto delle vite che hanno i due.

Carlo Di Francesco e l’amore con Fiorella Mannoia: “Siamo aperti”

Mentalità aperta e grande intelligenza ha permesso alla coppia formata da Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco di vivere una vita ricca di soddisfazioni e tranquillità nel corso degli anni. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, la cantante romana ha ammesso:

“Siamo aperti, non chiusi, per questo forse non ci stanchiamo, ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai” le parole dell’artista che ha incontrato colui che è poi diventato suo marito grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove Carlo Di Francesco ha ricoperto il ruolo di professore per un anno. Il musicista e produttore tre anni fa è convolato a nozze con Fiorella Mannoia che ha sottolineato come lui non si sia mai fatto sminuire da una presenza importante e ingombrante come quella della cantante.