Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Fiorella Mannoia e il marito Carlo di Francesco. Nonostante la differenza di età, per la precisione 26 anni, la coppia è felice ed innamorata e durante il Covid hanno deciso di celebrare la loro unione con il matrimonio. Una cerimonia organizzata quasi all’improvviso durante il periodo della pandemia a cui hanno partecipato pochissime persone. “Ci siamo sposati in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10 persone” – ha raccontata la cantante che condivide vita privata e lavorativa con il polistrumentista e produttore musicale.

I due, infatti, collaborano da anni insieme e lo scorso anno hanno scritto il brano “Mariposa” che ha segnato il ritorno di Fiorella Mannoia in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024. Una canzone nata quasi per caso stando a quanto rivelato dall’interprete: “l’ idea è venuta guardando una serie tv che si intitola “Il grido delle farfalle” che parla delle sorelle Mirabal, quattro attiviste, tre furono uccise”.

Carlo di Francesco, non è solo il marito di Fiorella Mannoia

L’idea di “Mariposa”, il brano di Fiorella Mannoia portato in gara a Sanremo 2024, è nato da un guizzo del marito Carlo Di Francesco durante la visione di una serie tv. Improvvisamente l’autore ha iniziato a scrivere delle frasi contenenti delle immagini e poco dopo è nata la canzone a cui la Mannoia ha iniziato a lavorarci con i suoi collaboratori. Non è la prima volta che succede qualcosa di questo tipo, visto che Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco che sono legati anche dalla grandissima passione per la musica.

Un rapporto di grande complicità quello tra i due con la cantante che da Francesca Fialdini ha raccontato: “costringo mio marito a fare di tutto e di più ma ci divertiamo insieme”. Dopo il matrimonio tra i due non è cambiato nulla come ha dichiarato la Mannoia che ha ironizzato dicendo: “c’è solo la fede. Anzi quando ci discuto lo minaccio: guarda che divorzio!”.