Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge/ Rompe il silenzio su triangolo Belli-Duran?

Soleil Sorge non ha mai nascosto di essere felicemente fidanzata e di nutrire un forte sentimento per la persona che l’attende fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Si tratta del giovane imprenditore, Carlo Domingo, il cui “identikit” è stato diffuso per la prima volta dal settimanale Chi di Alfonso Signorini: “La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi”, si leggeva nella nota rivista di gossip. Il fidanzato della carismatica influencer italo americana è sempre rimasto nel dietro le quinte, senza mai prendere parte alle polemiche e al scintillante triangolo caratterizzato dalla sua dolce metà Soleil e dalla coppia Delia Duran-Alex Belli. Fino a quando resisterà?

Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge rompe il silenzio sul triangolo amoroso con Belli-Duran?

C’è una domanda, infatti, che assilla i fan di Soleil Sorge e più in generale del Grande Fratello VIP: perché il suo fidanzato Carlo Domingo è rimasto in silenzio per tutto questo tempo? Qualcuno ha persino ipotizzato che il compagno di Soleil non esistesse, ma evidentemente il fidanzato esiste eccome. Soleil Sorge, anche questa sera coinvolta nella polemica tra Alex e Delia, resta una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GF VIP. Il suo fidanzato uscirà allo scoperto per rendere pubblica la sua opinione sulla questione? Per il momento tutto tace.

