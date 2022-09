Carlo III e Camilla Parker Bowles/ L’immagine di lei come “rovina famiglie” e l’ombra di Lady Diana

Carlo III e Camilla Parker Bowles: il primo incontro

Carlo III e Camilla Parker Bowles: la storia di un amore travagliato e mai interrotto, neppure quando il Principe ha sposato Lady Diana. Camilla c’è sempre stata nella vita di Carlo III. Il primo incontro è nel 1970 durante una partita di Polo e tra i due scatta subito la scintilla. I due cominciano a frequentarsi fino a quando il futuro Re d’Inghilterra si arruola nella Marina Reale. Carlo III è sempre stato molto innamorato di Camilla Parker Bowles, ma la loro unione non era ben vista dalla Famiglia Reale Britannica che si è sempre opposta alla possibilità che il futuro Re d’Inghilterra potesse sposare una donna “con esperienza”.

Stando a quanto trapelato al tabloid britannico Express, è stato Lord Mountbatten, lo zio di Carlo, a spingerlo a non lasciarsi coinvolgere troppo da Camilla esortandolo: “va bene che abbiate un’avventura, ma questo non può assolutamente sfociare in un matrimonio”.

Camilla e Carlo III: il matrimonio e l’ombra di Diana

Carlo III dopo aver compiuto i suoi doveri durante il servizio militare, una volta tornato a casa, scopre che Camilla si è fidanzata con Andrew Harry Parker Bowles, un ufficiale dell’esercito britannico di nobili origini. Camilla nel 1973 sposa Andrew Parker Bowles, mentre Carlo nel 1977 incontra la giovanissima Diana Spencer. Nel 1981 davanti a milioni di persone Carlo e Diana si sposano. Dal loro amore nascono due figli: William nel 1982 e Harry nel 1984. Nonostante un matrimonio da favole e nonostante siano entrambi impegnati, Carlo III e Camilla non hanno mai smesso d’amarsi.

Inizia così la relazione clandestina tra i due che nel 1986 riprendono a frequentarsi. Indimenticabile l’intervista di Lady Diana alla BBC in cui parla di “un matrimonio troppo affollato”. La morte di Diana nel 1996 è un colpo al cuore per tutti. Carlo III e Camilla Parker Bowles molti anni dopo coronano il loro sogno d’amore sposandosi con rito civile il 9 aprile 2005 a Windsor presso Windsor Guildhall. .”Sono stata sotto esame per così tanto tempo che potevo solo trovare il modo per conviverci”, ha detto Camilla – “a nessuno piace essere osservato tutto il tempo e criticato… ma alla fine penso di averlo superato e essermelo lasciato alle spalle”. A distanza di anni però Camilla Parker Bowles non è mai riuscita a cancellare quell’immagine di donna rovina famiglie che la stessa Diana in vita ha più volte rimarcato.

