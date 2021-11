Carlo Freccero: “Ho paura del vaccino, è sperimentale”/ “Il potere ci controllerà!”

Carlo Freccero, giornalista dichiaratamente contrario al vaccino anti-Covid, è stato intervistato dall’inviato della trasmissione di La7 “L’Aria Che Tira”, condotta da Myrta Merlino. Il servizio, in realtà, è stato registrato nella giornata di domenica 21 novembre 2021 ed è stato mandato in onda nella mattinata odierna. In esso, Freccero espone le proprie teorie, le proprie tesi circa la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, mostrandosi non troppo entusiasta di essere sottoposto a domande da un giornalista del programma della Merlino.

LEA GAROFALO, STORIA VERA/ Uccisa per essersi ribellata alla 'ndrangheta

Queste, in particolare, sono state le sue parole, che riportiamo testualmente: “No, no, L’Aria Che Tira no! No! Son nemici, eh! Son nemici”. Poi, dopo avere accettato di dialogare con il giornalista a telecamere accese, ha asserito: “Non si può impedire alla gente di andare a lavorare, questa è la cosa peggiore. Ci sono molti, molti casi di intollerabilità del vaccino. Io ho dei dati che sono in contrasto coi vostri!”.

Rosa Di Grazia presenta il fidanzato Andrea/ Sorrisi e coccole per l'ex Amici

CARLO FRECCERO: “IO VEDO IL FUTURO, MA NON SIAMO PECORE! IL POTERE VUOLE CONTROLLARCI”

Nel prosieguo delle sue dichiarazioni concesse a “L’Aria Che Tira”, Carlo Freccero ha affermato: “Io vedo il futuro. Siamo qui a parlare, a litigare sui vaccinati e sui non vaccinati, mentre l’élite, il potere, pensa al futuro, pensa a come controllarci. Noi non siamo pecore, vogliamo votare e decidere il nostro futuro”.

Poi, la rivelazione (o meglio, la conferma) circa la sua mancata vaccinazione contro il Coronavirus: “Io personalmente non mi sono vaccinato perché ho paura in qualche modo del vaccino. Io ho paura, cioè, cosa posso fare? Ce ne sono tanti che hanno paura! Perché ho paura? Perché è sperimentale! Come non lo è? Sì, è sperimentale! Allora basta!”.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi, chi si è lasciato?/ Diretta: confronto tra Sergio e Jessica…

© RIPRODUZIONE RISERVATA