CARLO ROMANO, CHI E’/ Ha vinto il Premio Miglior Performance (Darwin di Donatello)

Carlo Romano è il vincitore della miglior performance ai Darwin di Donatello 2019. Il 32 enne romano è riuscito a sbaragliare la concorrenza conquistando uno dei premi consegnati durante la puntata speciale dello show antropologico condotto con grandissimo successo da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. Per Carlo Romano si è trattato di un ritorno nel programma di Bonolis visto che il concorrente si è fatto notare durante il viaggio nel tempo in occasione della puntata che ha visto scontrarsi “belli contro brutti”. Incredulo per il risultato, Carlo è arrivato sul palco accolto con grande simpatia da Paolo Bonolis e Madre Natura. ““Buonasera a tutti, grazie per avermi fatto vincere questo Premio” dice il concorrente romano.

La miglior Performance di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate è stato assegnato a Carlo Romano, 32 enne romano concorrente della sfida tra “belli contro brutti”. Dopo i primi ringraziamenti, Carlo poi si blocca, ma ad aiutarlo c’è Paolo Bonolis che prendendolo di parte gli chiede di fare un discorso di senso compiuto. “Allora grazie per aver vinto questo premio” – dice il concorrente – “ringrazio tutto lo staff di Ciao Darwin, grazie a tutti”. E nuovamente si ferma tra le risate del pubblico. Paolo Bonolis allora torna dal concorrente per esortarlo a dire qualcosa in più al pubblico suggerendogli le parole da dire. “Porto tante esperienza, allegria e divertimento qui con voi. La mia vita prenderà un’altra dimensione, adesso con questo premio tra le mani posso dirvi che…” dice il concorrente che ha serie difficoltà a parlare. Intervento a parte, Carlo Romano si conferma uno dei concorrenti più originali di questa ottava edizione del programma di Canale 5.

