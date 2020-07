Carlo Siano e Anna Battisti/ Tentatore sempre più vicino: Andrea furioso! (Temptation Island)

Continuano i problemi per Anna e Andrea a Temptation Island 2020 e tutto per la sempre maggiore vicinanza della donna al tentatore Carlo Siano. Alto, moro e inevitabilmente affascinante, Carlo è un pugile italiano, campione di Kick Boxing, di 23 anni. Originario di Solofra, un piccolo paese in provincia di Avellino, è un ragazzo molto legato alla famiglia. La vita di Carlo è sempre stata dedicata allo sport. Suo padre infatti lavora nel settore delle arti marziali e proprio per questo, sin da piccolo, si è appassionato alla boxe e al KickBoxing, collezionando titoli provinciali, regionali e nazionali. Per quanto riguarda invece il mondo dello spettacolo, quella a Temptation Island non è la sua prima apparizione. Ha infatti partecipato a Bellissimo D’Italia, All Togeather Now e un video musicale di Cristiano Malgioglio.

Carlo Siano sempre più vicino ad Anna Battistelli a Temptation Island 2020

Proprio il video girato con Cristiano Malgioglio è valso a Carlo Siano alcune ospitate dalla D’Urso a Pomeriggio 5. Carlo è anche modello e ha posato per alcune campagne fotografiche, ma il suo sogno più grande è quello di partecipare alle Olimpiadi. A Temptation Island 2020 è riuscito a farsi notare sin da subito. A puntarlo è stata Anna Battistelli, che si è avvicinata con lo scopo di far ingelosire il fidanzato Andrea. Tuttavia, nel corso della puntata in onda questa sera, 16 luglio, il ragazzo assisterà ad un ulteriore avvicinamento della sua fidanzata a Carlo che lo farà infuriare. Sembra, infatti, che quello partito come uno ‘scherzo’ stia diventando un reale interesse per il tentatore.



