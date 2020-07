Temptation Island 2020, 3a puntata/ Diretta e coppie: falò per Valeria e Ciavy?

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2020 TERZA PUNTATA

Giovedì 16 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Temptation island 2020. Filippo Bisciglia, nella terza puntata del programma dell’amore, racconterà le emozioni e i sentimenti delle coppie ancora presenti nel villaggio. Dopo l’addio di Alessandro e Sofia che sono andati via insieme dopo un falò infuocato, nel villaggio sono rimasti: Valeria e Ciavy, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Andrea e Anna, Antonio e Annamaria, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Tutte e cinque le coppie stanno vivendo momenti difficili, ma per una, questa sera, potrebbe esserci l’epilogo. Come svelano le anticipazioni, infatti, Ciavy chiederà il confronto a Valeria, ma anche per le altre coppie non mancheranno i colpi di scena. Cosa accadrà, dunque, nel villaggio di Temptation Island 2020 in questa terza puntata? Andiamo a scoprire tutto.

VALERIA E CIAVY: LEI SEMPRE PIU’ VICINA AD ALESSANDRO BASCIANO

Valeria Liberati sempre più vicina ad Alessandra Basciano. Nella terza puntata di Temptation Island 2020, la fidanzata di Ciavy continuerà a farsi consolare dal bel tentatore con il quale, durante la seconda puntata, ha vissuto un momento romantico sfiorando anche il bacio. Durante il falò dei fidanzati della terza puntata, Ciavy vedrà nuove immagini di Valeria e Alessandro. Deluso dall’atteggiamento della fidanzata chiederà il falò immediato. Cosa farà Valeria? Accetterà la richiesta del fidanzato presentandosi al falò o deciderà di ignorarla? Prima di decidere, Valeria si confiderà proprio con Alessandro a cui chiederà un consiglio sul da farsi. Secondo le indiscrezioni, la storia dell’amore di Valeria e Ciavy, sarebbe finita. Sarà davvero così? Il triste epilogo sarà il momento clou di questa terza puntata?

TEMPTATION ISLAND ANNA E ANDREA, ANTONIO E ANNAMARIA: STORIE AL CAPOLINEA?

Non stanno attraversando un momento facile anche le altre coppie nip di Temptation Island 2020. Anna, anche in questa terza puntata, continuerà a far ingelosire Andrea fingendo di raggiungere un tentatore in casa dove non ci sono telecamere. Il fine di Anna è quello di convincere il fidanzato a sposarsi e ad avere un figlio. Tuttavia, Andrea è a conoscenza del piano della fidanzata e, già durante la seconda puntata, aveva manifestato la volontà d’incontrarla il prima possibile. Questa sera, dunque, chiederà il falò? Non vanno meglio le cose tra Antonio e Annamaria. Quest’ultima è sicura di non essere nei pensieri del fidanzato che, tuttavia, ha parlato di lei durante la cena con una tentatrice. I dubbi di Antonio hanno convinto Annamaria ad aspettare ancora prima di chiedere il falò: la coppia, dunque, uscirà insieme dal villaggio?

ANTONELLA ELIA E MANILA NAZZARO CONTRO PIETRO DELLE PIANE E LORENZO AMORUSO?

Cosa accadrà, invece, alle coppie vip di Temptation Island 2020? Antonella Elia si scaglierà contro Pietro Delle Piane. Dalle poche anticipazioni, infatti, si sa che la Elia andrà su tutte le furie di fronte ad alcuni atteggiamenti del fidanzato. “Bravo, si è vendicato: peccato che lo lascio”, dirà delusa Antonella. Non andrà meglio a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore, in particolare, perderà letteralmente la pazienza di fronte ad alcuni filmati della fidanzata. “Sembrava fosse amore, invece potrebbe essere un bel calesse che prenderà un’altra strada“, dirà Amoruso. Di fronte all’atteggiamento della fidanzata, Amoruso risponderà con la stessa moneta?

