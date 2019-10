Carlo Verdone guest director del Torino Film Festival 37/ “Le mie 5 grandi emozioni”

Il Torino Film Festival 37 è ormai alle porte e fioccano le prime anticipazioni. L’attesissimo Jojo Rabbit di Taika Waititi sarà il film d’apertura, mentre oggi è stato reso noto chi sarà il guest director: parliamo di Carlo Verdone, che presenterà prossimamente in sala il suo ultimo film “Si vive solo una volta”. L’attore-regista presenterà al pubblico la sezione “Cinque grandi emozioni”, che comprende cinque lungometraggi: Ordet di Carl Theodor Dreyer, Buon compleanno Mr. Grape di Lasse Hallström, Divorzio all’italiana di Pietro Germi, Oltre il giardino di Hal Ashby e Viale del tramonto di Billy Wilder. Ecco le parole di Verdone: «Ho scelto di presentare cinque film estremamente diversi fra loro, che resteranno per sempre nella mia memoria di spettatore. Cinque film che mi hanno rapito ed emozionato non solo per le perfette regie, ma soprattutto per le notevoli interpretazioni dei loro protagonisti».

Sarà dunque Carlo Verdone a cogliere l’eredità di Pupi Avati nella veste di guest director del TFF37, che “chiude” la stagione dei festival cinematografici nostrani dopo il Festival di Venezia e la Festa del Cinema di Roma. L’attore ha spiegato inoltre di aver cercato film che lascino una carezza o un pugno allo stomaco o, ancora, una riflessione. «In un film cerco insomma la poesia», ha concluso Verdone. Protagonista della crescita esponenziale del Festival torinese, il direttore Emanuela Martini ha commentato: «Carlo Verdone è uno dei pochi autori italiani che hanno accompagnato il passar del tempo della mia generazione: caratteri, aspirazioni, desideri che cambiano, e spesso ti ritrovi che non ti riconosci. Per questo sono molto affezionata ai suoi film, perché raccontano anche me e i miei amici, da ieri a oggi, per lo più prendendosi (e prendendoci) in giro, in commedia (che è una gran bella cosa)».

