Carlotta Adacher, Temptation Island 2021/ La single “sveglia” Alessandro Autera

Carlotta Adacher travolge Alessandro Autera a Temptation Island

La single Carlotta Adacher è riuscita a “smuovere” anche Alessandro Autera, che finora era stato uno dei fidanzati più rispettosi di “Temptation Island 2021”. Nel villaggio dei fidanzati si era dedicato soprattutto agli allenamenti e all’alimentazione, snobbando le bellissime tentatrici. Ma stando alle anticipazioni della quarta puntata di “Temptation Island 2021” sera che le cose siano cambiare. Jessica Mascheroni, fidanzata di Alessandro, vedendo il ragazzo ballare con Carlotta, commenta:“Brava Carlotta che lo hai svegliato!”. Del resto, già in precedenza Jessica è mostrata molto insofferente per l’indolenza di Alessandro: “Io sto vedendo solo video di lui che fa palestra e mangia. Lo ritengo un po’ egoista, perché è concentrato solo su se stesso”. D’altronde è stata proprio Jessica a voler partecipare al reality show di Canale 5 per dare una scossa al fidanzato.

La single Carlotta “sveglia” il Alessandro

Dalle anticipazioni della prossima puntata di “Temptation Island 2021“, si vedono Alessandro Autera e Carlotta ballare durante una festa serale tra single e fidanzati, ma non si sa ancora se a Jessica sono stati mostrati altri video del fidanzato in compagnia della bella tentatrice. Quel che è certo è che una fidanzata chiedere il falò di confronto. Sarà forse Jessica? Alessandro si avvicinerà ulteriormente a Carlotta? L’appuntamento è per questa sera su Canale 5. Intanto sappiamo che la single Carlotta Adacher, classe 1987, non è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo. Dal 2020, è co-conduttrice della trasmissione calcistica “Il tribunale delle romane”, che va in onda nei weekend su Rete Oro. Lavora anche in uno studio medico.

