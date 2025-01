Carlotta (Carla Quadraccia) è tra i protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, il popolare programma televisivo condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Alzi la mano chi non ha cantato o ascoltato almeno una volta nella vita la canzone “Frena”? Super hit dei primi anni 2000, “Frena” ha lanciato nel districato e complicato panorama musicale italiano la giovane cantante Carlotta che dopo una partecipazione al Festival di Sanremo e alcuni album è caduta nell’oblio. “Ciao a tutti, sono Carlotta e sono una cantante. Ho a che fare con la musica da quando ero piccolina. Intorno ai 15 anni d’età inizio a cantare con degli amici e lui mi dice ‘guarda che la tua voce nel gruppo spicca’, vuoi venire a cantare nella mia band. Da lì mi iniziano altri lavori nel campo fino a quando alcuni cantanti mi chiedono di cantare delle canzoni inedite e nasce Frena” – ha raccontato Carlotta ad Ora o mai più.

“Frena è la canzone che mi ha cambiato la vita, la canto ancora oggi con un piacere estremo” – rivela la cantante che ricordando quel periodo – “cambia tutto intorno a me. Salgo sul palco a cantare “Frena” e sento un boato dal pubblico e ce l’avevano con me”.

Carlotta, la cantante di Frena: “Ora o mai più? Certo che vorrei vincere”

“L’enorme successo di Frena ha spaventato me e tutto il mio team di lavoro” – prosegue Carlotta che precisa – “inizia a guardare non più me come persona, ma l’esigenza del mercato. I numeri cominciano a calare, il declino di un progetto che dentro di me era nato puro. Ad un certo punto mollo tutto, il coraggio che ho avuto di scendere dalla giostra, anche se non avevo un piano B. Ora o mai più? Certo che vorrei vincere”.

Nel programma Carlotta è stata affiancata alla coach Rettore con cui ha duettato prima sulle note di “Frena” e poi su quelle di “Chimica” collezionando un totale di 55 punti così suddivisi: Marco Masini: 7, Rita Pavone: 8, Gigliola Cinquetti: 9, Riccardo Fogli: 8, Patty Pravo: 7, Raf: 9, Alex Britti: 7. Alla fine della puntata la cantante si è classificata al quarto posto con 10 punti totali dati dalla somma del voto della giuria e del pubblico social. Un’ottima ripartenza per la cantante che questa volta non ha più voglia di urlare “frena”!