Carlotta, Carla Quadraccia, è tra le concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Dopo il grande successo delle prime edizioni condotte da Amadeus, la Rai è pronta a puntare sul popolare programma televisivo che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui scalpitano per uscire. Tra questi c’è anche Carlotta, la cantante che con Frena ha scalato le classifiche di vendita nel 2000 prima di allontanarsi dai riflettori. Una partecipazione che si preannuncia importante per la cantante amerina che dalle pagine del Messaggero ha confessato: “sono molto emozionata, ho accettato subito la proposta di partecipare”.

Carla Quadraccia, infatti, non nasconde di avere una grandissima voglia di tornare a cantare per il grande pubblico accompagnata da una grande orchestra. Carlotta è consapevole che Ora o mai più è “una grande occasione e un impegno”, ma allo stesso tempo è anche un gioco e non nasconde di volersi anche divertire.

Carlotta, chi è la cantante? Dal debutto al successo con Frena

La carriera musicale di Carlotta è iniziata sul finire del 1990: è il 1998 quando, dopo aver conosciuto il produttore Francesco Migliacci, inizia a lavorare nel mondo della musica. Nel 1999 esce il singolo di debutto “Mi chiamano Candy” seguito poco dopo da “Baciami adesso” con cui raggiunge il successo. La consacrazione arriva nel 2000 con l’uscita di “Frena”, super hit con cui vince “Un disco per l’estate” e riceve anche la nomination come Rivelazione italiana dell’anno agli Italian Music Awards. Poco dopo è tra i concorrenti big del Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Promessa” classificandosi al quinto posto.

Dopo alcuni singoli di discreto successo, Carla Quadraccia ha continuato la sua attività musicale anche se lontano dal palcoscenico e dai riflettori ricoprendo il ruolo di insegnante al Cet di Mogol. Sulla nuova edizione di Ora o mai più, la cantante ha anticipato: “Oltre ad esibirci nei rispettivi cavalli di battaglia. Ognuno di noi canterà un inedito in duetto con il proprio big”.